На "Голосі країни" впервые после тяжелой болезни спела Евгения Власова: ее не было на сцене 10 лет

В воскресенье, 18 апреля, состоялся двадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В этом выпуске определились финалисты. Ими стали Тема Паучек, Юлия Тимочко, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев. Спустя 10 лет после отсутствия на сцену вышла певица Евгения Власова, популярная в 2000-х годах.

Певица исполнила песню "Я - живая река" с Галиной Курышко, которая является подопечной звездного тренера Олега Винника.

"Евгении Власовой не было на сцене около 10 лет. И это большое счастье петь с ней на одной сцене", - сказала Галина Курышко.

В коротком комментарии Евгения Власова также подтвердила эту информацию и отметила, что споет для большой аудитории впервые за это долгое время.

Евгения Власова feat Галина Куришко — Я - живая река

В комментарияхк в видео украинцы пожелали Евгении крепкого здоровья и еще много хороших песен.