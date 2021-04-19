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На "Голосі країни" впервые после тяжелой болезни спела Евгения Власова: ее не было на сцене 10 лет

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 10:14
На "Голосі країни" впервые после тяжелой болезни спела Евгения Власова: ее не было на сцене 10 лет Фото: Евгения Власова выступила на Голосі країни (tsn.ua)
Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 18 апреля, состоялся двадцатый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В этом выпуске определились финалисты. Ими стали Тема Паучек, Юлия Тимочко, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев. Спустя 10 лет после отсутствия на сцену вышла певица Евгения Власова, популярная в 2000-х годах.

Видео выступления можно увидеть на официальном YouTube-канале проекта.

Певица исполнила песню "Я - живая река" с Галиной Курышко, которая является подопечной звездного тренера Олега Винника.

"Евгении Власовой не было на сцене около 10 лет. И это большое счастье петь с ней на одной сцене", - сказала Галина Курышко.

В коротком комментарии Евгения Власова также подтвердила эту информацию и отметила, что споет для большой аудитории впервые за это долгое время.

Евгения Власова feat Галина Куришко — Я - живая река

В комментарияхк в видео украинцы пожелали Евгении крепкого здоровья и еще много хороших песен.

  • Щиро хочеться побажати Євгенії Власовій повноцінного повернення на сцену та багато нових дуже крутих пісень.
  • Женя не меняется!!!!! Красивая, утонченная и на свои 43 совсем не выглядит.
  • Голос Евгении Власовой как хрустальный родник, который исцеляет. Прекрасная певица! Дай Бог ей крепкого здоровья!
  • Евгения Власова достойнейшая из достойных исполнителей. Какая настоящая, душевная с божественным голосом!!! Как же я скучала по ней на сцене.

Как мы писали ранее, на "Голосі країни" украинская Адель исполнила песню группы KAZKA и вырвалась в финал.

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