Головокружения и сонливость: эндокринолог назвала признаки проблем с холестерином

Низкий уровень холестерина может быть также вреден для здоровья, как и высокий.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

До сих пор многие врачи и пациенты разделяют холестерин на "плохой" - липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и "хороший" - липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

ЛПВП помогают перемещению липопротеинов низкой плотности из артерий в печень, где они расщепляются и выводятся из организма.

ЛПНП способствуют образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают артерии и делают их менее гибкими, повышая риск инсульта и инфаркта.

Но кроме этого, ЛПНП участвуют в синтезе половых гормонов, желчи, витамина Д. А бляшки образуются на фоне хронического вялотекущего воспаления.

Бокал вина перед сном: нутрициолог рассказала, действительно ли это полезно

Холестерин - какой анализ сдать⠀

Самый доступный способ определения концентрации всех видов холестерина, который можно сделать в лаборатории - это анализ крови на "липидный профиль".

Какие анализы на холестерин сдать (фото: pixabay.com)

Признаки того, что у организма проблемы с холестерином: