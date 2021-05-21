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Головокружения и сонливость: эндокринолог назвала признаки проблем с холестерином

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Пятница 21 мая 2021 20:03
Головокружения и сонливость: эндокринолог назвала признаки проблем с холестерином Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Низкий уровень холестерина может быть также вреден для здоровья, как и высокий.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

До сих пор многие врачи и пациенты разделяют холестерин на "плохой" - липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и "хороший" - липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

ЛПВП помогают перемещению липопротеинов низкой плотности из артерий в печень, где они расщепляются и выводятся из организма.

ЛПНП способствуют образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают артерии и делают их менее гибкими, повышая риск инсульта и инфаркта.

Но кроме этого, ЛПНП участвуют в синтезе половых гормонов, желчи, витамина Д. А бляшки образуются на фоне хронического вялотекущего воспаления.

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Холестерин - какой анализ сдать⠀

Самый доступный способ определения концентрации всех видов холестерина, который можно сделать в лаборатории - это анализ крови на "липидный профиль".

Головокружения и сонливость: эндокринолог назвала признаки проблем с холестерином

Какие анализы на холестерин сдать (фото: pixabay.com)

Признаки того, что у организма проблемы с холестерином:

  • Белый ободок вокруг роговицы.
  • Ксантелазмы - отложения холестерина под кожей век. Внешне они выглядят как желтоватые пятна, немного возвышающиеся над поверхностью кожи.
  • Ксантомы, липомы - ограниченные скопления жира в коже.
  • Телеангиоэктазии.
  • Внезапные головокружения.
  • Гипертония.
  • Боли и тяжесть в ногах при незначительных нагрузках.
  • Боли в суставах.
  • Увеличение печени и селезенки.
  • Быстрая утомляемость.
  • Сонливость.

Раньше эндокринолог рассказала, под какие звуки полезнее всего засыпать.

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