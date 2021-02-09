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Горбунов покатал Осадчую на санках: Потап и Каменских подгоняли ведущего

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 12:54
Горбунов покатал Осадчую на санках: Потап и Каменских подгоняли ведущего Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Роман Мирончук

Юрий Горбунов решил приятно провести время с семьей во время снегопада, 8 февраля, и устроил покатушки на санках. При этом он катал не только своего сына Ивана, но и супругу Катю Осадчую.

Видео того, как он катает на санках свою жену, Горбунов опубликовал в Instagram.

При этом на видео также присутствуют соседи телеведущих - Потап вместе с Настей Каменских.

"Как говорит наша мамочка, зачем мне столько ребят, чтобы они меня не катали!? И еще когда соседи подгоняют!" - прокомментировал видео популярный украинский телеведущий.

Его супруга также опубликовала фото, на котором на санки уселся сам Горбунов, а сын его пытается толкать.

Горбунов покатал Осадчую на санках: Потап и Каменских подгоняли ведущего

Юрий Горбунов развлекается с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети прокомментировали видео.

  • Везет тебе Екатерина, ребята не даром хлеб жуют!!! Молодцы, маму и на санках надо прокатать, радуюсь с вами;
  • Ну, все! Завтра же скажу своим ребятам, чтобы маму покатали на санках;
  • Вы такие положительные, классные, веселые, что к вам хочется;
  • Круто.

Стоит отметить, что дом Юрия Горбунова и Кати Осадчей находится в поселке Романков, рядом с Конча-Заспой под Киевом. В коттеджном городке "Солнечная долина" проживает много знаменитостей.

Напомним, Настя Каменских показала забавное видео, как Потап работает лопатой.

Ранее Осадчая и Горбунов похвастались важным событием - четвертой годовщиной свадьбы.

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