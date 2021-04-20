ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гормон счастья: нутрициолог рассказала, что съесть для хорошего настроения

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 11:01
Гормон счастья: нутрициолог рассказала, что съесть для хорошего настроения Как повысить гормон радости (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Наше радостное настроение, желание жить и рисковать, оказывается, тоже "обусловлены биохимией". Одним из важнейших нейротрансмиттеров, отвечающих за все вышеперечисленное, является допамин. Его смело можно назвать гормоном счастья.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Специалист отметила, что всей информации о допамине в один пост не уместишь. По разным причинам выработка допамина у человека может быть замедлена, рассказала она.

"В этом случае помочь выровнять его уровни могут определенные продукты питания, а также БАДы и витамины", - добавила Йенсен.⠀

Гормон счастья: нутрициолог рассказала, что съесть для хорошего настроенияНе перестарайтесь с добавками (фото: instagram.com/food4vita/)

Питание

Какие продукты нужно включить в свой рацион, если хочется повысить уровни допамина? Это продукты питания, богатые тирозином и фенилаланином. Список:

  • сыр типа рикотта
  • дичь
  • индейка
  • курица
  • утка
  • грецкие орехи
  • овсянка
  • темный шоколад
  • натуральный йогурт

"Как видите, растительных источников не так уж много", - отметила специалист.

Добавки

Также Катерина добавила список "волшебных пилюль", которые можно попробовать принимать, если с допамином не все впорядке:⠀

  • Комплекс витаминов В, особенно важен витамин В6,
  • Родиола розовая.

"Важное замечание о приеме аминокислот (мои коллеги часто назначают в случаях расстройства выработки допамина аминокислоту L-Phenylalanine, которая потом перерабатывается в тирозин и далее - в допамин). Но!⠀

- Важно следить за давлением,

- Противопоказаны при беременности,

- Не сочетаются с антидепрессантами,

- При длительном применении могут вызывать бОльшую зависимость от различных допамино-повышающих занятий и веществ (секс, вкусная еда, наркотики … мало ли?! Я обязана вас предупредить),

- При приеме могут вызывать излишнюю энергичность (почти как кокаин и кофеин!) с последующим упадком сил…⠀

И это далеко не все противопоказания казалось бы безобидных добавочек с "Айхерб", которые там предлагаются, как "просто вещества для улучшения работы нервной системы", - добавила Йенсен.

Напомним, нутрициолог поставила точку в вечном споре: стоит ли принимать антибиотики, особенно - если вы хотите лечиться только натуральными средствами.

Также читайте, как убрать лишние сантиметры с талии без спортзала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В разгар карантина в метро Киева пробрались подростки: их выходка поражает
В разгар карантина в метро Киева пробрались подростки: их выходка поражает