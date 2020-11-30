Гороскоп Таро на начало декабря для всех знаков Зодиака: кого ждет богатство и успех

Узнайте, кому повезет, а кого ждет неудача с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 30 ноября по 6 декабря 2020 года подскажет, кого ждут в этот период большие перемены, свершения и сказочная удача, а кому может не повезти в этот период.

Известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис) дает читателям Lite ценные советы, которые помогут лучше всего перенести первый месяц зимы.

Овен – Тройка Жезлов

Овны, признайтесь, вы давно заждались перемен. И эти перемены уже на пороге: яркие, масштабные, а главное — контролируемые. Как говорится, на бога надейся, да сам не плошай!

Телец – Четверка Монет

Тельцы, не гонитесь на этой неделе за златом и серебром — вожделенное богатство может оказаться зыбким как морской песок. Сказку о рыбаке и золотой рыбке помните? Смотрите, чтоб триллион ваших желаний не привел к бедности!

Близнецы – Шестерка Жезлов

Близнецы, перемены могут казаться пугающими, но не отказывайтесь от них — они приведут вас к благополучной концовке. Кстати, не забывайте проверять своевременно почту — на этой неделе может прийти важное известие, которое круто изменит вашу жизнь.

Рак – Богатырь

Раки, в чудеса, конечно, верится легче, тем не менее, на этой неделе важна вера в здравый смысл! Свои права отстоите потом... А сейчас ориентируйтесь на разумные уступки, избегайте кровопролитных сражений и оставайтесь здравомыслящими в этом сумасшедшем мире!

Лев – Кощей

Львы, на этой неделе свои амбиции и махровый эгоизм лучше спрятать подальше — легко пойти по "кривой дорожке" и попасть прямиком в Ад, да еще и прихрамывая на обе ноги, побитые камнями опрометчивых поступков. Запомните: другие не обязаны жить по вашим принципам!

Дева – Алатырь

Девы, на этой неделе вас ждет успешная реализация замыслов и старт нового жизненного этапа. Готовы? Тогда дерзайте — желающих изглодать бел-горюч камень Алатырь и вставить вам пару-тройку палок в колеса счастья не предвидится!

Весы – Витязь Кубков

Весы, на этой неделе вспоминайте индийскую пословицу о дороге, которая возникает под шагами идущего. Отправляйтесь в путешествия или командировки, краткосрочные поездки или просто идите — любая дорога принесет отраду для вашего сердца!

Скорпион – Четверка Жезлов

Скорпионы, эта неделя может проверить на прочность ваши доселе крепкие стены. А вот падут ли они, во многом зависит от вас и вашего умения создавать "погоду в доме". Придержите монстров вашего сознания в узде и не придется искать антидот впопыхах!

Стрелец – Тройка Монет

Стрельцы, вырывайте сомнения с корнем из и смелее в путь! На этой неделе вам и небо идет навстречу, и солнце греет в декабре, и лед, как говорится, держит! Откройтесь Ветру Перемен!

Козерог – Двойка Жезлов

Козероги, на этой неделе можете смело строить планы на будущее — удача идет с вами рука об руку. Главное — не спугните ее унынием и сомнениями! Помните, что удача — спутница смелых!

Водолей – Пятерка Мечей

Водолеи, постарайтесь на этой неделе отказаться от "пировых побед"; уделите внимание дому — не слишком ли много там скопилось негатива? И наведите, наконец, порядок в голове: укоренившиеся там страхи мешают идти вперед. Не все пугающее реально!

Рыбы – Двойка Монет

Рыбы, на этой неделе вам предстоит выбор из двух путей. Какую монету — белую или черную — выберите вы, зависит от вашей интуиции и смекалки! Событийка может встать с ног на голову и соображать придется за двоих!

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