Гороскоп Таро на октябрь всем знакам Зодиака: кто получит неожиданное богатство

Гороскоп по картам Таро на октябрь расскажет про денежные перспективы для всех знаков Зодиака

Гороскоп на октябрь 2020 по картам Таро поведает, кому из знаков Зодиака судьба готовит денежные сюрпризы, а кому стоит затянуть пояса, а то и зубы на полку положить.

Известный украинский таролог Елена Саламандра поделилась со Styler своими знаниями, рассказав, какие неожиданности готовят нам карты Таро в октябре.

Овен

Неподходящий месяц для серьезных трат и покупок. Не давайте деньги в долг. На работе остерегайтесь конкуренции, выяснения отношений. Придется отстаивать свою позицию в работе, что укрепит Ваш профессионализм. Хорошее время проявить интеллект, выдержку, хладнокровие.

Телец

Таролог дает хороший прогноз на финансовую сферу. Ожидайте прибыли, которую Вы сможете смело потратить на приятные покупки. Октябрь порадует стабильностью в работе, укреплением позиций. Руководство оценит Вашу преданность, упорство.

Близнецы

Избегайте финансового обмана, не давайте денег в долг. На работе окажитесь под пристальным вниманием руководства. Обходите спорные ситуации, избегайте открытых конфликтов. Проявите внимание к документам, деньгам, профессиональным задачам.

Рак

Ждите прибыли в октябре. Покупки в дом или траты на близких людей окажутся удачными. Проявите себя с лучшей стороны на работе. Месяц подарит массу неожиданных шансов на успех в карьере. Новые начинания, проекты ждет успех.

Лев

Есть шанс прибыли, бонуса с работы или успешного проекта. Успехом увенчаются покупки. В работе активность, инициатива принесет бонусы, благосклонность со стороны руководства. Смело начинайте новые дела, беритесь за перспективные задачи и проекты.

Дева

Вероятность приятных денежных поступлений. Удачные покупки для себя. Работы будет много, эта сфера жизни потребует больше всего времени и внимания, но труд будет вознагражден денежным бонусом и похвалой со стороны руководства.

Весы

В этом месяце лучше сберегать, чем тратить. Внимание и планировка бюджета помогут улучшить финансовую ситуацию. Периоды продуктивности, успеха будут чередоваться с периодами конфликтов, сомнений. Не принимайте важных решений, лучше отложить их на следующий месяц.

Скорпион

Ждет стабильность и прочность в финансах. Остерегайтесь давать деньги в долг. Месяц принесет стресс и конфликты в работе. Неверные решения, отношения отойдут в прошлое, но это может быть нелегко.

Стрелец

Избегайте финансовых авантюр и непредвидимых трат. Возможны приятные покупки для себя или близкого человека. Приготовьтесь к неожиданным шансам проявить себя в работе. Успехом увенчаются все новые задачи, обучение. Активность принесет бонусы и внимание со стороны руководства.

Козерог

Есть шанс получения денежного бонуса с работы. Хороший месяц, что бы проявить себя с лучшей стороны в работе. Наладятся отношения с руководством и коллегами.

Водолей

Месяц не подходит для крупных трат, лучше отложить эти события на другое время. То, над чем Вы долго трудились, принесет результат. Работа порадует хорошими событиями. Укрепление своих позиций как специалиста.

Рыбы

В финансах возможны неожиданная прибыль, рост. Отличный месяц в работе. Ожидайте благосклонности руководства, прибыли, успешного разрешения возникших ранее сложностей. В работе ждет успех.

Ранее таролог также рассказала, какие карты будет управлять октябрем в любви, деньгах, здоровье, карьере.

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