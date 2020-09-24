Гороскоп Таро на октябрь всем знакам Зодиака: кого ждут грандиозные перемены в любви

Таролог Елена Саламандра рассказала в гороскопе Таро на октябрь, кого из знаков Зодиака ждут волнующие любовные приключения

Гороскоп Таро на октябрь 2020 подскажет, какие знаки Зодиака смогут окунуться в любовный омут с головой, кому лучше сосредоточиться на работе, а для кого октябрь поставит точку в отношениях.

О перспективах романтических знакомств и свиданий в эпицентре осени рассказала нам известный украинский таролог Елена Саламандра. Она дала важные советы и тем, кто одинок, и тем, у кого есть пара.

Овен

Одинокие Овны в октябре могут рассчитывать на значимое знакомство. Оно начнется со страстного увлечения, а затем может перерасти в серьезный роман. Откройтесь новому, ведь любовь уже готова прийти в Вашу жизнь.

Те кто в паре, готовьтесь к месяцу теплоты, любви, поддержки со стороны партнера. Пришло время перевести отношения на новый уровень. Ваша пара обратит на себя внимания и может вызвать даже зависть окружающих.

Телец

Тельцам Таро сулят приятные знакомства. Для вас наступает месяц романтики и позитивных впечатлений. Хороший шанс начала новых отношений.

А вот Тельцам в паре стоит остерегаться обмана со стороны партнера. Защищайте свою пару от вмешательства третьих лиц и неверных советов.

Близнецы

Одиноких Близнецов ждет начало серьезных отношений с достойным партнером. Таролог советует не упустить своего шанса.

А вот Близнецам в паре стоит остерегаться конфликтов с партнером. Яблоком раздора могут стать финансовые вопросы или домашние дела. Возможно временное охлаждение чувств, недопонимание.

Рак

Раков-одиночек ждет шанс новой романтической связи. Но при условии, что Вы возьмете на себя инициативу, и будете смело проявлять себя в общении с противоположным полом.

А вот Раки в паре почувствуют близость с партнером. Отношения укрепят романтические свидания, подарки, позитивное настроение. Не нужно бояться проявлять себя с неожиданной стороны в отношениях. Это усилит чувства и интерес со стороны партнера.

Лев

Одинокие Львы могут столкнуться с сомнениями. Вы будете встречать партнеров, которые не готовы к серьезным отношениям. Это может Вас огорчить, зато принесет ценный опыт.

Львов в паре ждут недопонимания с любимым человеком. Попытайтесь не принимать близко к сердцу, а также избегайте радикальных решений о судьбе отношений.

Дева

У Дев-одиночек возникнет пауза в новых знакомствах. Лучше направьте свою энергию на работу, другие рутинные дела. Это время хорошо для саморазвития.

А вот Девы в паре могут укрепить отношения в октябре. Вас ждет позитив, сближение с партнером, приятные подарки и сюрпризы.

Весы

Одиноким Весам нужно быть осторожнее. Новые партнеры принесут разочарования, ведь в итоге окажутся людьми конфликтными. Направьте нерастраченный потенциал на работу и воздержитесь от случайных знакомств.

Весам в паре стоит остерегаться вмешательства в Ваши отношения других людей, неверных советов со стороны семьи и друзей. Это приведет к конфликтам с близким человеком. Возможна ревность, ссоры, недопонимания.

Скорпион

Одиноких Скорпионов ждет волна симпатии со стороны противоположного пола. Октябрь принесет возможность страстного начала отношений.

Скорпионы в отношениях столкнутся с конфликтами. Не решайте судьбу отношений под влиянием негативных эмоций.

Стрелец

Одиноким Стрельцам нужно приготовиться к переменам. Вас ждет масса знакомств, приятных встреч, флирта. Такого внимания со стороны противоположного пола Вы не чувствовали давно.

А Стрельцов в отношениях ждет романтика и сближение с любимым человеком. Свидания, приятные подарки, прогулки.

Козерог

Одиноким Козерогам выпадет редкий шанс начала серьезных, стабильных отношений. Не упустите этой уникальной возможности.

Козероги в отношениях приготовьтесь к приятному месяцу, наполненному эмоциями. Поддержка от близкого человека, гармония в общении.

Водолей

Одинокие Водолеи приготовьтесь к новому романтическому знакомству. Вас ожидает любовный роман, свежие эмоции.

Водолеев в отношениях ждут сложности в общении, риск конфликтов с партнером. Судьба отношений будет зависеть от Вашего решения, не торопитесь принимать его под влиянием эмоций.

Рыбы

Одиноким Рыбам лучше направить свою энергию в работу. С новыми знакомствами возможна пауза. Уделите внимание себе, развитию.

Рыб в паре ждут проходящие конфликты с партнером. Возможны ссоры, ревность, недопонимания.

Ранее мы писали в гороскопе на неделю для всех знаков Зодиака, кто сможет изменить свою жизнь благодаря осеннему равноденствию.

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