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Грозовой шторм и холод: Диденко предупредила о лютой непогоде

Новина українською → Суббота 26 сентября 2020 20:10
Грозовой шторм и холод: Диденко предупредила о лютой непогоде Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится в воскресенье, 27 сентября

Погода в Украине принесет дожди на территорию уже всей страны. Локально возможны ливни, грозы и даже град. А ветер разгуляется до сильного, местами - до штормовых значений.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, который она разместила у себя в Facebook, вместе с грозовым штормом в Украину наведается и похолодание.

Так, на Западе вероятны значения в +14+18 градусов, на Севере и в Винницкой области до +18+22 градусов, на остальной территории еще будет тепло, +22+28 градусов.

В Киеве завтра прогнозируют дождь и сильный ветер. В течение дня максимально около +19+20 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали на картах погоды, что завтра в стране не будет "сухого" региона.

Судя по ним, самые сильные осадки завтра ожидаются на Западе, а также в Одесской и Винницкой областях. При этом ночь будет очень теплой - от +11 до +18 градусов.

Грозовой шторм и холод: Диденко предупредила о лютой непогоде

Погода в Украине 27 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине стоит ждать второго и третьего бабьего лета, которое наступит короткими, но теплыми периодами в октябре и ноябре.

Также сообщалось, что климатологи и метеорологи спрогнозировали аномальную осень и зиму в Украине.

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