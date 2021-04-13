Я не хочу за вас замуж! Цибульская призналась, как Никитин пытался превратить ее в Билык

Оля Цибульская сыграла в игру "Было - Не было", которая может вывести на чистую воду кого угодно, а звезд с их бурной жизнью - тем более. В частности, артистка призналась, что продюсер Юрий Никитин однажды вынудил ее пойти на эксперимент, вызвавший морю эмоций.

Об этом звезда рассказала в программе "Неймовірна правда про зірок".

Певица-зажигалка сделала не одно признание в программе. Оля говорит, что в ссорах с мужем любит побеждать эмоционально, а однажды даже зарядила супругу пощечину.

"Я пытаюсь максимально выбесить мужа... Если во время ссоры он эмоционирует, а ты спокойна, значит ты выиграла", - признается Цибульская.

Было у нее и чувство "плохая мама". Такое случилось, когда Оля из-за поездки пропустила важный момент - сын научился бегать, но она при этом не присутствовала.

Тем не менее Оля уверена, что пример реализованной мамы, который она показывает сыну - очень достойный.

Курьезы с платьем и "блондинка для Никитина"

Были и курьезные ситуации. Однажды будучи беременной она зашла в магазин в Милане и натянула на себя платье. Вылезть из него она так и не смогла, расплакалась и позвонила мужу. Из платья ее освободили, а вместо этого купили те вещи, в которые она могла влезть - туфли и сумочку.

А вот с Юрием Никитиным однажды произошла очень неприятная ситуация. На "Фабрике звезд" артистку перекрасили в блондинку и ей это очень не понравилось.

"Я была очень зла на Юру Никитина, потому что Юра Никитин на фабрике покрасил меня в блондинку. Я даже в какой-то момент спросила Юру: "это что, твоя эротическая фантазия?" - рассказывает Оля. - "Это Билык? Я Горбачева, Билык, кто я? Зачем это было? Я не хочу за вас замуж!"

Также Оля призналась, что неоднократно купалась в чем мать родила и загорала топлес.

Видео: Оля Цибульская сделала ряд откровенных признаний

К слову, Оля Цибульская уже давно замужем за другом детства Александром. Мужчина избегает публичности. По словам Цибульской, история их любви началась еще в школе, а 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор.