Холодные дни со снегом, ветром и морозом: в Украину движется мерзкая погода

Погода в Украине на выходных будет ноябрьской

Погода в Украине на ближайших выходных будет по-ноябрьски холодной. Синоптик Наталка Диденко предупредила о морозе о ветре. Местами выпадет мокрый снег, поэтому нужно быть внимательнее на дорогах.

Диденко в Facebook пишет, что днем 21-22 ноября ожидается от 0 до +5 градусов, на Востоке до -2 градусов мороза. Ночью от +3 до -3, а в восточных областях до -6 градусов.

Кроме того, в воскресенье на Западе и Севере может быть сильный ветер. Дороги будут скользкими даже там, где не будет осадков, но будут туманы, которые осядут на холодном дорожном покрытии и примерзнут (особенно, ночью, утром и вечером).

Ближайшей ночью (на 21 ноября) ожидаются осадки местами на Севере и в Центре. Завтра днем влажная масса пойдет на Восток и северо-восток - дождь или снег, в зависимости от температуры воздуха.

Таким образом днем в субботу осадки ожидаются лишь в восточных и северо-восточных областях (Сумщина, Полтавщина).

В ночь на воскресенье, 22 ноября, ситуация с осадками усложнится на Востоке Украины, в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях. Здесь ожидается небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Днем осадки в этих областях прекратятся. При этом на остальной территории в течение суток 22 ноября без существенных осадков.

В Киеве на выходных существенные осадки маловероятны. В воскресенье ожидается сильный ветер. Температура на выходных ночью от +1 до -1 градуса, днем +2+3 выше нуля.

Отметим, что на следующей неделе синоптики обещают потепление. Впрочем, оно будет недолгим.

Кроме того народные синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год.

Ранее метеорологи также спрогнозировали, какой будет погода в Киеве зимой 2020-2021. Они считают, что в этом сезоне синоптические условия могут быть непредсказуемы.