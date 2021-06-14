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Холостячка Злата Огневич рассказала о мужчине мечты: ценю чувство юмора

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 21:32
Холостячка Злата Огневич рассказала о мужчине мечты: ценю чувство юмора Фото: Злата Огневич (из личного архива певицы)
Автор: Роман Мирончук

Злата Огневич стала героиней второго сезона романтического шоу "Холостячка". Известная украинская певица рассказала, каким должен быть мужчина ее мечты.

Об этом она призналась в интервью программе "Вікна-новини".

"В детстве я восхищалась Суперменом, который прилетал и спасал мир. Если мы говорим о мужских образах, то мне очень нравится Брэдли Купер. Особенно комедия, в которой он играл, - "Мальчишник в Вегасе". Я ценю в мужчинах чувство юмора, наличие интеллекта. Он обязательно должен любить своих родителей, это о многом говорит. А еще – путешествия и саму жизнь", - отметила артистка.

Также она очень хочет, чтобы ее мужчина вел активный образ жизни. По словам Огневич, на проект она пришла, чтобы найти мужчину своей мечты.

По мнению Златы, самое сложное для артиста - это умение постоянно быть в тонусе. Но певице все же удается оставаться в гармонии с собой. Она часто путешествует и медитирует.

Кроме того, певица призналась, что для нее героями являются ее родители. У них была непростая жизнь, но они сохранили свою любовь и остались искренними людьми.

Злата Огневич рассказала, какие мужчины ей нравятся (видео: YouTube)

Напомним, всплыли фото со съемок новой "Холостячки". Кавалеры уже удивляют Злату Огневич. При этом Злата призналась, что очень волновалась перед встречей с участниками. В итоге, первая вечеринка превзошла все ее ожидания.

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