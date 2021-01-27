Хотелось уехать в первый день: финалист "Холостячки" раскрыл правду о проекте и чувствах к Мишиной

Финалист проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко стал любимцем украинок, которые оценили поступки и слова парня в адрес Ксении Мишиной. Хоть актриса и не выбрала киевского бизнесмена, зато у него появилась маса преданных поклонниц, которых он очаровал своей заботой, открытостью и мужскими поступками. Конечно, не удивительно, что многие хотели бы видеть Алексея в качестве нового "Холостяка", но он сразу пояснил, почему не стал официально самым завидным женихом страны. Также Тригубенко вспомнил о своих ощущениях на проекте "Холостячка" и высказался о Ксении Мишиной и своем конкуренте и избраннике актрисы Александре Эллерте.

Так, Алексей в интервью для YouTube-канала Тор рассказал, что ощущал себя на шоу некомфортно – ему пришлось ко многому привыкать, но он извлек из этого и положительные моменты.

Алексей Тригубенко сдружился с творческой коммандой "Холостячки"(фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

"Это как в лагере я побыл. Когда я приехал, я думал: Боже, куда я попал! Этот дом, эти пацаны… Состояние было такое, мне просто хотелось уехать в первый день, во второй. Я не понимал, как там буду жить. Я готовить не умею, там самому себе надо готовить. Эти пельмени… Я так не питался, как на проекте. И как в лагере. С одной стороны, я бы пошел снова. Потому что очень сдружился с коммандой. Прожить такую историю классна. Второй момент, что этот проект заставляет тебя подумать об отношениях и своих чувствах", - уточнил он.

Из-за занятости в повседневной жизни у Алексея нет времени на отношения, свидания и частые встречи, и он понимает, что не каждая готова мириться с таким графиком бизнесмена.

Также он вспомнил о любовных переживаниях во время участия в шоу.

Алексей был искренне влюблен в Ксению Мишину (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

"Тебе сны снять, ты только об этом и думаешь, ты живешь этим. У тебя фокус направлен только на чувства. Это нереально. Круто. Я кайфонул, что я это испытал. Я очень благодарен Ксюше за эти чувства, сильно. Она очень сильно повлияла на меня. Благодаря ей у меня была эта мотивация, что-то во мне менялось", - рассказал о положительной стороне участия в проекте Тригубенко.

Пока на ТВ показывали выпуск за выпуском, Алексею было тяжело, ведь он заново переживал все, что происходило на шоу.

"Как только закончились выпуски, стало намного легче. Когда это перестали показывать, я не вижу Ксению по телевизору, я на нее не подисан, я начинаю потихонечку ее забывать", - признался он.

Алексей было не просто смотреть "Холостяку" по ТВ и вновь переживать эмоции (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Он отметил, что не общается с Мишиной, но с ее избранником Александром Эллертом у Алексея отношения нормальные, хоть специально они не встречаются. С актрисой он не смог бы дружить после произошедшего в финале, о чем говорит прямо.

"У меня не может быть девушек-подружек. Я не смогу дружить. Надо быть честным перед самим собой, если тебе нравиться девушка.Наша история закончилась. Все классно. Я не сомневаюсь, что встречу своего человека", - убежден Тригубенко.

Алексей высказался о паре Мишиной и Эллерта и поддержал влюбленных.

"Я считаю, что Ксения очень хорошо подходит Саше. Они классно друг другу подходят. Верю, что ни нашли друг друга и у них все будет классно. А дружить… А смысл? У нас уже нет общих тем",– отметил Алексей.

Напомним, что ранее полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак засветил свою возлюбленную.