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Интим не предлагать, хотя... Кондратюк заинтересовал украинцев предложением

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 17:35
Интим не предлагать, хотя... Кондратюк заинтересовал украинцев предложением Игорь Кондратюк (фото: facebook.com/kondratjukigor)
Автор: Роман Мирончук

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, насколько полезной для него оказалась снегоуборочная машина, которую ему подарили кумовья.

Об этом он поделился на своей странице в Facebook.

По его словам, технику для чистки снега 4 года назад ему подарили кумовья Ищенко. Это был презент ко дню рождения Кондратюка. Сегодня он воспользовался ей в пятый раз.

"Без нее я бы оборвал себе руки!!! Спасибо за подарок! Так что, уважаемые... Кандидат наук, обладатель Телетриумфов, за недорого поможет убрать двор. Интим не пред... А хотя", - написал он.

Кроме того, Кондратюк опубликовал видео, на котором наглядно показал, как он работает со снегоуборочной машиной.

Роки 4 тому куми Іщенки подарували мені на день народження снігоочисну машину. Сьогодні вона вп'яте знадобилася Але ж без неї я би обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні.... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пропо... А хоча...

Posted by Igor Kondratiuk on Tuesday, February 9, 2021

Пользователи сети прокомментировали его пост.

  • Набросайте снега соседям в огород, чтобы не говорили, что у вас и снега зимой не выпросишь;
  • К сожалению, кандидаты наук не только такое вынуждены делать;
  • Уговорил, приезжай, рассчитаюсь интимно;
  • Выезд есть?
  • Все деньги мира отдам за пару дней пользования агрегатом! А если еще и с хозяином, то нажарю мяса на угощение!!
  • Хорошо так, мне бы стоянку кто почистил;
  • О да хорошая штука! Сегодня тоже такой пол двора почистил;
  • Лет 8 собираюсь такую взять и каждый год убеждаюсь, что с такими зимами оно не нужно.

Напомним, Кондратюк резко высказался о сделках "Квартала 95" и "Дизель Шоу" с росТВ.

Ранее Кондратюк сделал заявление о россиянах.

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