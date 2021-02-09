Интим не предлагать, хотя... Кондратюк заинтересовал украинцев предложением

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, насколько полезной для него оказалась снегоуборочная машина, которую ему подарили кумовья.

Об этом он поделился на своей странице в Facebook .

По его словам, технику для чистки снега 4 года назад ему подарили кумовья Ищенко. Это был презент ко дню рождения Кондратюка. Сегодня он воспользовался ей в пятый раз.

"Без нее я бы оборвал себе руки!!! Спасибо за подарок! Так что, уважаемые... Кандидат наук, обладатель Телетриумфов, за недорого поможет убрать двор. Интим не пред... А хотя", - написал он.

Кроме того, Кондратюк опубликовал видео, на котором наглядно показал, как он работает со снегоуборочной машиной.

Роки 4 тому куми Іщенки подарували мені на день народження снігоочисну машину. Сьогодні вона вп'яте знадобилася Але ж без неї я би обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні.... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пропо... А хоча... Posted by Igor Kondratiuk on Tuesday, February 9, 2021

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