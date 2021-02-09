Интим не предлагать, хотя... Кондратюк заинтересовал украинцев предложением
Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, насколько полезной для него оказалась снегоуборочная машина, которую ему подарили кумовья.
Об этом он поделился на своей странице в Facebook.
По его словам, технику для чистки снега 4 года назад ему подарили кумовья Ищенко. Это был презент ко дню рождения Кондратюка. Сегодня он воспользовался ей в пятый раз.
"Без нее я бы оборвал себе руки!!! Спасибо за подарок! Так что, уважаемые... Кандидат наук, обладатель Телетриумфов, за недорого поможет убрать двор. Интим не пред... А хотя", - написал он.
Кроме того, Кондратюк опубликовал видео, на котором наглядно показал, как он работает со снегоуборочной машиной.
Роки 4 тому куми Іщенки подарували мені на день народження снігоочисну машину. Сьогодні вона вп'яте знадобилася Але ж без неї я би обірвав собі руки!!! Дякую за подарунок! Так що, шановні.... Кандидат наук, володар Телетріумфів, за недорого допоможе прибрати двір. Інтим не пропо... А хоча...Posted by Igor Kondratiuk on Tuesday, February 9, 2021
Пользователи сети прокомментировали его пост.
- Набросайте снега соседям в огород, чтобы не говорили, что у вас и снега зимой не выпросишь;
- К сожалению, кандидаты наук не только такое вынуждены делать;
- Уговорил, приезжай, рассчитаюсь интимно;
- Выезд есть?
- Все деньги мира отдам за пару дней пользования агрегатом! А если еще и с хозяином, то нажарю мяса на угощение!!
- Хорошо так, мне бы стоянку кто почистил;
- О да хорошая штука! Сегодня тоже такой пол двора почистил;
- Лет 8 собираюсь такую взять и каждый год убеждаюсь, что с такими зимами оно не нужно.
Напомним, Кондратюк резко высказался о сделках "Квартала 95" и "Дизель Шоу" с росТВ.
Ранее Кондратюк сделал заявление о россиянах.