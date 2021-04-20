Ирина Билык сделала пикантное признание: приятно, и не только на сердце

Украинская певица Ирина Билык открыла занавес интимных подробностей в свое жизни. Так артистка призналась, что у нее был опыт занятий сексом по телефону. Она заявила, что ей это понравилось, и стыдного в этом ничего нет.

Об этом она рассказала в программе "Невероятная правда о звездах" на телеканале СТБ .

"Я когда-то занималась. Мне понравилось - вам обоим очень хорошо, приятно, и не только на сердце, скажем так", - сказала певица.

Она также порекомендовала попробовать такой опыт, тем кто этого еще никогда не делал.

Отметим, что певица так и не призналась, с кем у нее был секс по телефону.

В своем интервью она также призналась, что до 20 лет могла себе позволить засматриваться на мужчин будучи в отношениях. Потом она поняла, что это неправильно и больше так не делала.

Билык также вспомнила случай, когда была на отдыхе и встретила там бывшего с девушкой. После этого он ей написал СМС о том, что она прекрасно выглядит, и предложил ей встретится за чашечкой кофе.

"Но я не пошла, потому что я тоже подумала, ну если он с девушкой, зачем он меня тогда зовет. Думаю, что ей было бы неприятно, если бы я вышла. А может еще бы был скандал", - призналась Ирина, которая замужем.

Ирина Билык рассказала о сексе по телефону (видео: YouTube)