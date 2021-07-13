Клопотенко дал рецепт запеканки из кабачков: просто и безумно вкусно!

В Украине разгар сезона кабачков. Если вы хотите приготовить простое и полезное блюдо из этого овоща - вам пригодится рецепт запеканки от известного кулинара Евгения Клопотенко.

Как приготовить запеканку из кабачков

Порции: 2-4

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты

Возьмите 2 средних кабачка/цуккини

1 лимон (цедра и сок)

5-7 веточек тимьяна

50 г грецких орехов

200-250 г сыра

200-250 г моцареллы для пиццы

подсолнечное масло для смазывания формы

соль и перец

Пошаговый рецепт

Кабачки хорошо вымойте и высушите бумажным полотенцем. Обрежьте "хвостики" с обеих сторон. Нарежьте тонкими слайсами с помощью мандалины, шинковки или терки. Добавьте к кабачкам цедру лимона, натерев ее на мелкой терке.

Сбрызните слайсы кабачков соком лимона, половины или целого по вкусу. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте листочки 5-7 веточек тимьяна и аккуратно перемешайте. Оставьте на 10-15 минут, чтобы из кабачков сошла лишняя жидкость. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом и равномерно распределите половину тонких слайсов кабачков в форме, слегка отжимая лишнюю жидкость.

Посыпьте половиной сыра (100-125 г) и моцареллы (100-125 г), предварительно натерев ее на крупной терке. Сверху распределите форме слайсы кабачка, оставшиеся и посыпьте сыром и моцареллой. Измельчите до желаемого размера 50 г грецких орехов и посыпьте запеканку сверху. Запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 25-30 минут в режиме конвекции.

Запеканка из кабачков по рецепту Клопотенка