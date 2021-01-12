Клопотенко поделился рецептом щедрой кутьи на Старый Новый год: она просто космическая!
Кутья считается традиционным блюдом не только на Рождество, но и на Старый Новый год. Варят ее вечером 13 января, и в народе называют "щедрой", поскольку она должна быть более сытной и приурочена к Щедрому вечеру.
Такую кутью ранее сдабривали смальцем, но сейчас его можно заменить сливками или сливочным маслом. А вот у украинского кулинара, победителя шоу МастерШеф Евгения Клопотенко есть свой вариант приготовления щедрой кутьи, которым он и поделился на своем сайте.
"Мой рецепт кутьи из пшеницы очень близок к оригинальному. Я действительно постарался классику сильно не менять, однако мой искусный взгляд видит в рецепте корень имбиря и лимонную цедру. С этими дополнениями кутья получилась просто космической. Попробуйте и вы!" - советует Клопотенко.
Щедрая кутья от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)
Кутья из пшеницы на Старый Новый год
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы
- 4 стакана воды
- 50 г сливочного масла
- 2-3 ст. л. меда
- 2 ст. л. мака
- 1 горсть грецких орехов
- 100 г кураги
- 1 горсть изюма
- 1 лимон
- 1 см корня имбиря
Приготовление
Стакан пшеницы нужно залить 4 стаканами воды и оставить на ночь, чтобы набухла. На следующий день слейте воду и снова залейте 4 стаканами воды. Теперь варите ее 1 час на маленьком огне до готовности. Если по готовности пшеницы еще останется вода, то ее нужно слить.
В теплую кашу положите 50 г сливочного масла, чтобы вкус пшеницы был более насыщенным.
100 г кураги нарежьте кубиками. Если курага твердая, то предварительно запарьте ее в кипятке на 5 минут.
Добавьте порезанную курагу вместе с изюмом к каше.
Туда же насыпьте 2 ст. л. мака и натрите 1 см корня имбиря.
Нарубите горсть грецких орехов и добавьте их в смесь. Перемешайте кашу.
Натрите цедру лимона на мелкой терке и добавьте ее вместе с 2-3 ст. л. меда.
Сбрызните смесь 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью настаиваться в холодильнике минимум на 2 часа.
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