На кого подписаться: три британских фешн-блогера в Instagram, которые помогут найти свой стиль

Весна на пороге! Хочется нарядиться в стильный аутфит – и на прогулку, делать фото для соцсетей! Но в шкафу – ничего стильного, и вдохновения создавать новый гардероб нет.

Как создать базовый гардероб, с чем нескучно сочетать кожаное пальто или куда отправиться в мини, а еще – стильные образы на каждый день и море вдохновения.

Спокойно, главное – начать! Эти три фешн-блогерки из Британии так умело сочетают сережки, сумки и сапоги, что, просто бегло пройдясь взглядом по их страничкам, чувствуешь желание преображения!





Мари – не просто фешн-"самоучка", fashion-индустрия ей знакома не понаслышке: в разное время девушка работала журналах Elle UK, Marie Claire и Garage Magazine и сотрудничала с крупными брендами. Здесь – эстетика повседневных образов и невероятная женственность, которая просвечивает даже из-под грубых ботинок и оверсайз-пиджаков и, конечно, море вдохновения.

Как нарядиться стильно (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Богиня изысканных луков. Фолловеров ждет масса вдохновения, с чем носить головные уборы, с чем сочетать кроп-топы, как носить мини-платья, а как – массивные кроссовки. Рикки любит как классику, так и кежуал, и на ее страничке можно вдохновиться на собственные стильные эксперименты.

Сильвия работает шопинг-консультантом (фото: instagram.com/girl_from_town)

Сильвия – тоже не просто инстаграмная фешиониста, она –и профессиональный стилист, шопинг-консультант, и мода для нее давно стала работой. Помимо идей луков на каждый день, хозяйка аккаунта делится бьюти-рутиной и вдохновляющими уютными снимками городской жизни.