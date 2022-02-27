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На кого подписаться: три британских фешн-блогера в Instagram, которые помогут найти свой стиль

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Воскресенье 27 февраля 2022 11:02
На кого подписаться: три британских фешн-блогера в Instagram, которые помогут найти свой стиль На кого подписаться в Instagram (фото: instagram.com/marielouduvillier)
Автор: Татьяна Турчаникова

Весна на пороге! Хочется нарядиться в стильный аутфит – и на прогулку, делать фото для соцсетей! Но в шкафу – ничего стильного, и вдохновения создавать новый гардероб нет.

Спокойно, главное – начать! Эти три фешн-блогерки из Британии так умело сочетают сережки, сумки и сапоги, что, просто бегло пройдясь взглядом по их страничкам, чувствуешь желание преображения!

Как создать базовый гардероб, с чем нескучно сочетать кожаное пальто или куда отправиться в мини, а еще – стильные образы на каждый день и море вдохновения.


На кого подписаться: три британских фешн-блогера в Instagram, которые помогут найти свой стиль

Мари – не просто фешн-"самоучка", fashion-индустрия ей знакома не понаслышке: в разное время девушка работала журналах Elle UK, Marie Claire и Garage Magazine и сотрудничала с крупными брендами. Здесь – эстетика повседневных образов и невероятная женственность, которая просвечивает даже из-под грубых ботинок и оверсайз-пиджаков и, конечно, море вдохновения.

На кого подписаться: три британских фешн-блогера в Instagram, которые помогут найти свой стиль

Как нарядиться стильно (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Богиня изысканных луков. Фолловеров ждет масса вдохновения, с чем носить головные уборы, с чем сочетать кроп-топы, как носить мини-платья, а как – массивные кроссовки. Рикки любит как классику, так и кежуал, и на ее страничке можно вдохновиться на собственные стильные эксперименты.

На кого подписаться: три британских фешн-блогера в Instagram, которые помогут найти свой стиль

Сильвия работает шопинг-консультантом (фото: instagram.com/girl_from_town)

Сильвия – тоже не просто инстаграмная фешиониста, она –и профессиональный стилист, шопинг-консультант, и мода для нее давно стала работой. Помимо идей луков на каждый день, хозяйка аккаунта делится бьюти-рутиной и вдохновляющими уютными снимками городской жизни.

Смотрите лучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-Йорке.

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