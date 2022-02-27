На кого подписаться: три британских фешн-блогера в Instagram, которые помогут найти свой стиль

Весна на пороге! Хочется нарядиться в стильный аутфит – и на прогулку, делать фото для соцсетей! Но в шкафу – ничего стильного, и вдохновения создавать новый гардероб нет.

Спокойно, главное – начать! Эти три фешн-блогерки из Британии так умело сочетают сережки, сумки и сапоги, что, просто бегло пройдясь взглядом по их страничкам, чувствуешь желание преображения!

Как создать базовый гардероб, с чем нескучно сочетать кожаное пальто или куда отправиться в мини, а еще – стильные образы на каждый день и море вдохновения.