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Помогут копеечные средства: нутрициолог рассказала, как улучшить желчеотток

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Четверг 22 июля 2021 11:01
Помогут копеечные средства: нутрициолог рассказала, как улучшить желчеотток Улыбайтесь, стресс - враг желчного (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Простая вода, ванны с магнием, минеральная вода могут помочь улучшить желчеотток. А есть и вовсе копеечное средство, которое отлично справляется с этой задачей.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Лях.

Она предупредила, что далеко не всем можно заниматься самолечением, так что перед применением советов проконсультируйтесь со своим врачом.

Важно понимать, что далеко не всем можно желчегонные. При желчнокаменной болезни это, например, запрещено. И опять же, гнать густую желчь толку, сначала нужно, чтобы она была жиденькая.

Помогут копеечные средства: нутрициолог рассказала, как улучшить желчеоттокВанны с магнием отлично влияют на желчный (фото: pexels.com)

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Как улучшить желчеотток - простые советы

  • Во-первых, нужно, чтобы желчь не была густая. При сгущении желчи нужно ее сначала разжижать, для этого нужно пить достаточно количество воды (очень важный момент для желчи), 1,5 - 2 литров в день, в среднем, - нормальное количество чистой воды для человека, без учета чая, кофе.

  • Кроме того, в этом плане хороши минеральные воды, многие из них обладают желчегонным эффектом. Пить их нужно в теплом виде, не горячем, а именно теплом, и без газов.

  • Также разжижению желчи способствует знаменитый лецитин.
  • Еще для желчегонного эффекта есть масса трав, даже сборы из аптеки вполне себе неплохие, тот же Берберин. Отлично желчегонит копеечное средство - кукурузные рыльца.
  • Очень мягкое средство для желчного и печени - артишок.
  • Очень хорошо на желчный влияют ванны с магнием. И в целом, все, что успокаивает, влияет положительно на желчный пузырь, он очень не любит стресс. Стресс - враг для желчного пузыря и, в целом, для всего ЖКТ.
  • Магний перорально тоже обладает желчегонным эффектом.

Раньше нутрициолог призналась, чем так опасны скачки сахара в крови, даже от фруктов и овсянки.

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