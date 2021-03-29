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Королева Елизавета II отвергла Меган Маркл и принца Гарри

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 11:50
Королева Елизавета II отвергла Меган Маркл и принца Гарри Фото: Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Принц Гарри и Меган Маркл во время жизни при королевском дворце горели желанием активно участвовать в жизни и деятельности семьи. Но королева Елизавета II отвергла инициативы молодой амбициозной пары.

Об этом пишет британский таблоид Express.

По словам королевского корреспондента Vanity Fair Кэти Николл, королева отвергла предложение принца Гарри и Меган Маркл участвовать в "перестановках" на рабочем месте во дворце. Герцоги Сассекские хотели внести свежее дыхание в ритм жизни королевской семьи, но их инициативы были отвергнуты.

"Гарри и Меган очень хотели бы принять участие в обсуждении того, как дворец может стать более эффективным местом работы, - говорит Николл. - Но у меня такое ощущение, что все это решалось внутри компании. Об этом заботятся придворные под надзором королевы и членов королевской семьи".

После того, как Меган и Гарри выдвинули ряд обвинения против семьи, в том числе и в расизме, королева инициировала расследование. При этом Меган и Гарри не пригласили поучаствовать в нем.

"Я думаю, это весьма показательно, что Меган и Гарри не пригласили участвовать в расследовании обвинений в издевательствах против Меган. Их намеренно держат на расстоянии от этого. Пара разорвала отношения с дворцом, с придворными..." - добавила инсайдер.

Ранее мы писали, что с Меган Маркл довольно жестко обращались во время жизни при королевском дворце.

Также сообщалось, что Меган Маркл подумывает о политике и даже рассматривает вариант баллотироваться в президенты США.

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