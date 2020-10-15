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Коронавирус ударил по красоте украинцев: что такое "маскне" и как этого избежать

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 14:33
Коронавирус ударил по красоте украинцев: что такое "маскне" и как этого избежать Коронавирус ударил по красоте украинцев (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Пандемия коронавируса в Украине и мире привела к появлению нового понятия в индустрии красоты

Из-за коронавируса в мире и Украине у косметологов появилось новое понятие - "маскне". Речь идет про высыпания, воспаления, угри и раздражения, которые вызваны длительным ношением маски.

Так, украинцы начали получать рассылки с предупреждением о проблемах с кожей, которые могут быть следствием использования защитных средств.

Слово "маскне", как нетрудно догадаться, образовано из двух - "маска" и "акне".

Коронавирус ударил по красоте украинцев: что такое &quot;маскне&quot; и как этого избежать

Проявление маскне на коже

Чтобы с вашей кожей такого не случилось, косметологи дают несколько советов:

  • Надевайте маску, только когда это действительно необходимо (на прогулке в парке или когда вы одни в машине в этом нет потребности).
  • Меняйте маску как можно чаще (одноразовые рассчитаны на несколько часов, а многоразовые нужно ежедневно стирать).
  • Минимизируйте количество косметических средств (особенно декоративных, так как повышен риск закупорки пор).
  • Уделите особое внимание очищению кожи (регулярно используйте деликатные гели, пенки, бальзамы или масла для кожи).

Ранее мы писали, что украинский инфекционист Ольга Голубовская предупредила украинцев о коллапсе из-за коронавируса. Врач настаивает на необходимости запрета массовых мероприятий, иначе ситуация будет лишь ухудшаться, а ближайшие полгода - очень тяжелые.

Также врачи составили список признаков, по которым можно без тестов определить, что вы уже переболели коронавирусом.

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