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Красота изнутри: нутрициолог дала рецепт простого сока, после которого кожа будет сиять

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Вторник 27 июля 2021 19:09
Красота изнутри: нутрициолог дала рецепт простого сока, после которого кожа будет сиять Красота начинается изнутри (фото: instagram.com/jodiemcomer)
Автор: Татьяна Турчаникова

Красивая сияющая кожа - главный знак молодости и здоровья, за которым многие "охотятся" в салонах красоты у косметологов и ради которого они готовы колоть уколы и делать пилинги хоть каждую неделю.

Но, оказывается, чтобы кожа сияла и без уколов красоты, стоить уделить внимание правильному питанию.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала рецепт простого сока, после которого кожа начнет светиться красотой изнутри.

Сегодня я раскрою секрет "сока красоты". Этот прекрасный сок:

  • улучшает состояние кожи - делает ее сияющей и молодой;
  • укрепляет волосяную луковицу и ногтевую пластину. Стимулирует рост и усиление прочности, насыщает витаминами А и Е;
  • усиливает остроту зрения и придает глазам блеск;
  • мягко очищает организм, нормализует вес и улучшает работу внутренних органов.

Красота изнутри: нутрициолог дала рецепт простого сока, после которого кожа будет сиятьФрукты и зелень помогут коже стать еще красивее (фото: pexels.com)

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Сок для красивой сияющей кожи, рецепт

Ингредиенты для 1 порции:

- 300 гр тыквы,

- 1 стакан облепихи,

- 1 яблоко,

- 1 морковь.

Приготовление:

Пропустить через соковыжималку все ингредиенты - готово! Пить один-два раза в неделю будет достаточно, чтобы заметить результат, уверянт нутрициолог.

Раньше нутрициолог назвала действенные средства от похмелья, которые действительно работают.

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