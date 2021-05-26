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Без лекарств: диетолог рассказала, как лечить молочницу в домашних условиях

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Среда 26 мая 2021 11:09
Без лекарств: диетолог рассказала, как лечить молочницу в домашних условиях Начать стоит с изменения в питании (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сегодня кандидоз или "молочница", как ее ласково называют в народе, знакома очень многим женщинам не понаслышке. Приэтом лечение молочницы медикаментами - бесполезно.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Катерина Йенсен.

Дело в том, что флуконазол - противогрибковый препарат широкого действия и он является антибиотиком. Антибиотики убивают бактерии и грибки. Все и без разбора. И кандиду, и все нужные и полезные бактерии.

Освобождается место - и самые сильные бактерии это место занимают. И нет никаких гарантий, что ваша "хорошая" микрофлора окажется сильней той же "кандиды". Поэтому проблема через какое-то время может вернуться.

Без лекарств: диетолог рассказала, как лечить молочницу в домашних условиях

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Как лечить молочницу без медикаментов

Что именно вы можете сделать сами и без медикаментов, чтобы забыть о существовании этой заразы.

Шаг 1. Убрать все факторы, которые помогают кандиде расти и здравствовать.

Прекратить пичкать себя антибиотиками, стероидами, гормональными препаратами (за исключением случаев абсолютной их необходимости). Если у вас недостаточная кислотность желудочного сока, то принимайте препараты, которые стимулируют пищеварение (ферменты в капсулах, таблетки с соляной кислотой, горькие растения, типа рукколы или одуванчика).

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Шаг 2. Убрать из рациона то, чем она питается:

  • сахар и сладости,
  • рафинированные продукты,
  • изделия из белой муки,
  • молоко и его производные,
  • продукты с высоким содержанием дрожжей или плесени (к ним относятся: выпечка на дрожжах, спиртные напитки, сыры, сухофрукты, дыни и арбузы, арахис),
  • исключить продукты, на которые у вас аллергия.

Шаг 3. Подкрепите силы организма витаминными комплексами:

  • 1 таблетка мультивитамина в день,
  • антиоксиданты, например, 2 грамма витамина С в день,
  • льняное масло: 1 столовая ложка в день во время завтрака.

Напомним, нутрцииолог рассказала, что есть, чтобы похудеть, и дала список продуктов.

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