Без лекарств: диетолог рассказала, как лечить молочницу в домашних условиях
Сегодня кандидоз или "молочница", как ее ласково называют в народе, знакома очень многим женщинам не понаслышке. Приэтом лечение молочницы медикаментами - бесполезно.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Катерина Йенсен.
Дело в том, что флуконазол - противогрибковый препарат широкого действия и он является антибиотиком. Антибиотики убивают бактерии и грибки. Все и без разбора. И кандиду, и все нужные и полезные бактерии.
Освобождается место - и самые сильные бактерии это место занимают. И нет никаких гарантий, что ваша "хорошая" микрофлора окажется сильней той же "кандиды". Поэтому проблема через какое-то время может вернуться.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Как лечить молочницу без медикаментов
Что именно вы можете сделать сами и без медикаментов, чтобы забыть о существовании этой заразы.
Шаг 1. Убрать все факторы, которые помогают кандиде расти и здравствовать.
Прекратить пичкать себя антибиотиками, стероидами, гормональными препаратами (за исключением случаев абсолютной их необходимости). Если у вас недостаточная кислотность желудочного сока, то принимайте препараты, которые стимулируют пищеварение (ферменты в капсулах, таблетки с соляной кислотой, горькие растения, типа рукколы или одуванчика).
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Шаг 2. Убрать из рациона то, чем она питается:
- сахар и сладости,
- рафинированные продукты,
- изделия из белой муки,
- молоко и его производные,
- продукты с высоким содержанием дрожжей или плесени (к ним относятся: выпечка на дрожжах, спиртные напитки, сыры, сухофрукты, дыни и арбузы, арахис),
- исключить продукты, на которые у вас аллергия.
Шаг 3. Подкрепите силы организма витаминными комплексами:
- 1 таблетка мультивитамина в день,
- антиоксиданты, например, 2 грамма витамина С в день,
- льняное масло: 1 столовая ложка в день во время завтрака.
Напомним, нутрцииолог рассказала, что есть, чтобы похудеть, и дала список продуктов.