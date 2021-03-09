Лещенко показал архивное фото и поделился секретами отличной физической формы

Украинский танцор Александр Лещенко часто делится в своих соцсетях яркими видео, где он сидит на шпагате, делает сальто и перевороты, а также занимается танцами и спортом. Физическая форма танцора действительно впечатляет!

"Для поддержания физической формы и здоровья, я советую регулярные спортивные нагрузки. Хореограф и танцор не имеет права на больничный, есть концертный график, мы не имеем права подводить людей, которые на нас рассчитывают. Утренняя зарядка, пробежки, велопрогулки - то, что я люблю и рекомендую всем! Сейчас я активно занимаюсь тхэквондо, у меня уже синий пояс!" - поделился хореограф-постановщик театра танца Foresight.

Александр Лещенко (фото: Master Management 360)

"Между этими фото 25 лет жизни. Не укладывается в голове! Я по-прежнему люблю спорт и боевые искусства! Я ставлю себе цели и работаю над своей душой и телом! Когда-то, в далеком детстве я занимался каратэ и добился за 4 года хороших результатов - черный пояс. Годы прошли, теперь похожая цель - снова черный пояс, но по тхэквондо! Двигаемся и развиваемся дальше", - отметил Лещенко.

TANCEVANSKIY

Отметим, что 8 марта Лещенко презентовал нового героя и проект - зрелищный танцевальный видео-мюзикл TANCEVANSKIY. Идея нового проекта артиста в том, чтобы посмотреть на казалось бы обычные вещи и события через призму танцев.

TANCEVANSKIY (фото: Master Management 360)

Посредством танца, в видео он восхищается женщинами, боготворит их, флиртует, кружит - это будет понятно в любом уголке планеты, ведь танец - это международный язык общения.

"Танец - интернациональный язык, который не требует перевода! Поэтому я считаю, что это очень здорово. Мой герой в видео перевоплощается в разных персонажей. Непосредственно с помощью танцев, акробатики, вокала я развлекаю людей. Я не хочу грузить зрителей философией, какими-то проблемами. Это развлекательный YouTube-канал, художественная работа, где я создаю эстетику и красоту, и в то же время раскрываю сюжетную линию", - рассказал Александр про видео и миссию нового героя TANCEVANSKIY.