Лезут волосы после коронавируса: нутрициолог рассказала, как остановить выпадение

Последствия коронавируса иногда бывают совершенно неожиданными - например, многие отмечают, что у них началось... выпадение волос.

Нутрициолог Катерина Йенсен, которая тоже перенесла вирус, призналась, что так сильно волосы не лезли даже после родов: "Было страшно и расчесываться, и мыть голову, чтобы не смотреть на вылезшие пряди, которые остаются копной и на расческе, и на дне душевой…".

Специалист по питанию рассказала, что ей помогло от выпадения волос после COVID-19