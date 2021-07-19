Лезут волосы после коронавируса: нутрициолог рассказала, как остановить выпадение
Последствия коронавируса иногда бывают совершенно неожиданными - например, многие отмечают, что у них началось... выпадение волос.
Нутрициолог Катерина Йенсен, которая тоже перенесла вирус, призналась, что так сильно волосы не лезли даже после родов: "Было страшно и расчесываться, и мыть голову, чтобы не смотреть на вылезшие пряди, которые остаются копной и на расческе, и на дне душевой…".
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Это тот случай, когда надо применять тяжелую артиллерию - БАДы. Обычно я пропагандирую лечение питанием, но в случае с выпадением волос действовать нужно срочно. Поэтому сегодня расскажу о "волшебных пилюльках", которые способны и приостановить выпадение волос, и, главное, ускорить рост новых.⠀
Как восстановить красоту волос после вируса (фото: pexels.com)
Витамины и добавки, которые помогут восстановить красоту волос
- Комплекс витаминов группы В. Именно комплекс, потому что витамины этой группы дополняют и усиливают действие друг друга. Важно, чтобы было особенно много витамина В7 (биотин). У него много функций, но в данном случае нас интересует его способность стимулировать рост волос (и ногтей). В лечебных целях требуется дневная норма В7 не менее 300 % от суточной.
- L-cysteine: аминокислота, которая помимо всего прочего, способствует производству кератина (протеин, который входит в состав волос, кожи и ногтей). Суточная дозировка - 300-500 мг в сутки.
- NAC: может применяться ВМЕСТО L-cysteine, так как является, помимо прочего, веществом, из которого и вырабатывается L-cysteine. Кроме этого, NAC способствует разжижению слизи, поддерживает функции печени и легких, а также из него мы вырабатываем самый мощный антиоксидант - глутатион. А антиоксиданты, как и восстановление функции легких, не помешают! Особенно после короны. Суточная дозировка - 500 мг.
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Цинк: способствует росту новых волос и укрепляет их структуру. Предотвращает их выпадение. Также улучшает чувствительность клеток к инсулину, скачки которого могут сбить гормоны, приводя к облысению (что часто встречается после ковида - сахар в крови начинает скакать!). Суточная дозировка - 30 мг.
- Коллаген. Необходим для формирования новых волос. Улучшает их структуру и предотвращает их истончение. Чтобы появился эффект, нужно принимать коллаген не менее 4 недель. Коллаген имеет накопительный эффект.
Важно: все перечисленные средства имеют противопоказания, проконсультируйтесь со своим врачом.
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