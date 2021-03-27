Лилия Ребрик рассказала о ревности мужа: грань нельзя переступать

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в браке уже много лет. Они воспитывают прекрасных дочерей. Но без ревности не обходятся любые отношения. И звездная семья - не исключение.

Поэтому в отношениях Лилии с Андреем время от времени проскакивает ревность. Об этом сама телеведущая и актриса призналась в интервью Lite .

"Ревность проскакивает, контроль же для меня неприемлем. В семье должно быть полное доверие. Но и грань между "я не ревную" и "мне все равно" нельзя переступать. Не может быть все равно", - говорит ведущая "Ранку з Україною" на канале "Украина".

По словам Ребрик, никогда в жизни ее муж не научится спокойно и не ревнуя смотреть фильм, где у нее сцена поцелуя с артистом. И это нормально, уверена звезда.

"Наоборот, было бы странно, если бы он оставался равнодушным. Но мой муж точно знает: то, что происходит в кадре или на сцене, не имеет никакого отношения к тому, что происходит за ними", - отмечает Лилия.

Лилия Ребрик и ее соведущий Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Сама Ребрик тоже поддается этому чувству.

"Так как Андрей - хореограф, он часто занимается танцами с красивыми девушками в зале, что-то им показывает и рассказывает. Умом я понимаю, что это часть профессии, но эмоции никуда не деваются. Сердцем все равно буду ревновать и лишний раз хотеть быть для него самой лучшей", - рассказывает она.

В рамках разумного, ревность может присутствовать, беспочвенно - категорическое нет.

"Не должно быть соблазна взять телефон и проверить. Если не будет свободы и внутреннего ощущения, что тебе хочется возвращаться домой, семья невозможна", - резюмировала Лилия.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)