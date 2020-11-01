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Ливни, шквалы и морозы: синоптики резко изменили прогноз на 1 ноября

Новина українською → Воскресенье 01 ноября 2020 07:01
Ливни, шквалы и морозы: синоптики резко изменили прогноз на 1 ноября Погода в Украине 1 ноября будет дождливой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Синоптики прогнозируют ливневые дожди в течение всего дня

Погода в Украине 1 ноября принесет ливневые дожди в течение дня в большинство областей Украины. Осадки будут сопровождаться шквалами. При этом существенно не похолодает. Детальный прогноз погоды на воскресенье, 1 ноября, опубликовали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут наблюдаться в центральных, северных, восточных и южных областях. На всей остальной территории ожидается переменная облачность. Дожди будут сопровождаться порывами ветра до 7-12 м/с. Осадки будут идти как днем, так и в ночное время суток.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +8… +12 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +3… +7 градусов. Исключение составит Закарпатская область, где уровень тепла опустится до 0… +2 градусов.

В центральных, северных и восточных областях температура днем составит от +8 до +14, а ночью она опустится до +5… +10 градусов. В приморских областях температура днем будет от +10 до +15, а ночью от +6 до +11.

Ливни, шквалы и морозы: синоптики резко изменили прогноз на 1 ноября

Погода в Украине 1 ноября будет дождливой (карта: meteo.gov.ua)

В Киеве и на большей территории Киевской области будут идти дожди. Температура воздуха днем ожидается от +9 до +11, а ночью от +6… +8 тепла.

Несмотря на прогнозируемые дожди, метеорологи предупреждают, что в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности на востоке страны.

Напомним, на всей территории Украины ожидается похолодание, а на выходные дожди накроют области.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

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