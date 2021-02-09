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"Ловелас" Клопотенко поразил признанием: был секс втроем, часто изменял

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 14:48
"Ловелас" Клопотенко поразил признанием: был секс втроем, часто изменял Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Победитель МастерШеф, ресторатор Евгений Клопотенко сделал откровенное признание о своей личной жизни, разбитом сердце, любимой девушке и сексуальных экспериментах.

Об этом Клопотенко рассказал в "Неймовірній правді про зірок"

Кулинарный эксперт говорит, что у него была девушка по имени Алиса, которая долгое время жила на Кипре. Когда она вернулась в Украину, пара решилась на новый этап отношений - съехаться. Но что-то пошло не так - дело дошло до измены.

"Я однажды проснулся, посмотрел на нее и понял, что больше не хочу с ней быть. Но в конце отношений, когда я больше ничего к ней не чувствовал, но еще не сказал ей, что у нас уже все закончилось... Было несколько измен", - говорит Клопотенко.

Поговаривают, что Евгений занимался сексом с более чем 150 девушками. Он сам точную цифру не знает, но перестал считать где-то после 25-ти.

"Я девушек меняю, если мы перестаем давать друг другу удовольствие, но начинаем давать друг другу какие-то проблемы", - делится Клопотенко.

Кулинар рассказывает, что его сексуальная жизнь очень активна. Он занимался сексом "на всех сидениях авто", в лесу, в яме, в колодце, в разных барах.

Сейчас у Евгения одновременно три девушки, но точную цифру он назвать не может. Он признается - есть определенные физиологические потребности. Но это не значит, что он не ждет ту самую единственную - говорит ресторатор.

Иногда он даже обращается к услугам девушек по вызову, ведь может это позволить.

"Ты покупаешь секс у девушки - она не против. Это самые честные отношения", - заявляет Клопотенко.

Был у него опыт и секса втроем, во время которого дошло даже до поцелуев с мужчиной.

Его сексуальные аппетиты даже подтолкнули к измене другу. Он занялся любовью с его девушкой, о чем сильно жалеет.

Евгений Клопотенко поделился интимными подробностями о своей жизни

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко поделился рецептом украинского борща.

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