ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лучше массажа и крема: нутрициолог назвала один-единственный продукт от целлюлита

Новина українською →
Понедельник 24 мая 2021 19:07
Лучше массажа и крема: нутрициолог назвала один-единственный продукт от целлюлита Фигура к лету готова (фото: instagram.com/tropicofc)
Автор: Татьяна Турчаникова

Никакие косметические средства не способны убрать целлюлит, потому что он является признаком нарушения в соединительных тканях, а крем в таких случая - бессилен.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Специалист уверена, что отличным помощником в решении вопроса станет вовсе не косметика и даже не массаж, а… коллаген!

Лучше массажа и крема: нутрициолог назвала один-единственный продукт от целлюлита

Катерина Йенсен - нутрициолог (фото: instagram.com/food4vita)

Всего 2,5 грамма коллагена в день помогают сократить или вовсе убрать целлюлит. И это не просто догадки или предположения, а данные научных исследований, опубликованных, в частности, в Journal of Medicinal Food.

Пить или не пить: нутрициолог рассказала правду про коллаген в добавках

Все дело в том, что целлюлит - это НЕ признак того, что:

  • у вас собрались шлаки и токсины и "просто" нужен детокс,
  • у вас слишком много жира под кожей (да-да, у худых ведь тоже бывает целлюлит!).⠀

Целлюлит - это проявление нарушений в соединительных тканях. В частности, целлюлит - это проблема потери эластичности соединительных тканей. Не бывает крема или массажа, способного надолго (если вообще!) избавить вас от этой напасти.

При чем тут коллаген? Он как раз необходим для восстановления эластичности кожи и соединительных тканей внутри нашего тела.

Читайте также советы косметолога, как избавиться от колец Венеры на шее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни здоровье здоровое питание здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Подорожание неизбежно: в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда
Подорожание неизбежно: в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда