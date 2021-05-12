Лучше съесть кусок торта: эндокринолог рассказала, какие сахарозаменители выбирать
Многие люди пытаются стать sugar free и разобраться в тяге к сладкому. Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то есть определенные сахарозаменители, которые можно использовать, как "временный костыль".
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
"Какие сахарозаменители я рекомендую? Никакие! Здоровый человек может себе позволить углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы вполне допустимо", - рассказала Григорьева.
Она добавила, что при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, плачевном состоянии микробиома, сахзамы (СЗ) могут усугубить состояние.
"А ведь именно в этот период люди решают завязать с сахаром и часто переключаются на СЗ. Но это самообман и довольно вредная привычка", - рассказала врач.
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Какие сахарозаменители выбрать (фото: pexels.com)
Какие сахарозаменители выбрать
"Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то, как временный костыль, допустимы эритрит и стевия", - советует Григорьева.
На тот период, когда человек не просто хочет перейти на sugar free, а пытается разобраться в тяге к сладкому - психологическая это причина или биохимическая. Но без иллюзий и зная о негативных последствиях СЗ.
Чем опасны сахарозаменители
- СЗ взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар.
Здесь лучше поработать с психологом, чем обманывать рецепторы.
- Рецепторы сладкого есть и во рту, и в кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр.
Так, стимулируя их в желудке, СЗ увеличивают производство грелина - гормона голода и усиливают аппетит. Постоянное чувство голода - не лучший спутник человека, правда?
- При воздействии СЗ на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности.
Чем еще грозят сахарозаменители:
- часть из них из них усугубляют СИБР и СИГР,
- увеличивают риск ИР и СД 2 типа,
- повышают частоту нейродегенеративных заболеваний,
- полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, так как усиливают желчеотток,
- нарушают синтез дофамина и серотонина,
- провоцируют аллергические реакции.
"По мне, так лучше иногда позволять себе кусочек тортика, чем обманываться сахзамами", - подытожила эндокринолог.
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