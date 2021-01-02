Любовный гороскоп 2021: детальный прогноз для каждого знака Зодиака

Любовный гороскоп на 2021 года для всех знаков Зодиака расскажет про самые удачные периоды в амурной сфере для каждого из нас. Астролог рассказала, что ждет всех представителей зодиакального круга - как семейных, так и одиноких - в году Белого металлического Быка.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Овен

В феврале-марте могут быть влюбленности, которые затмят разум, но будьте аккуратны, так как велика вероятность разочарований, обманов и измен. Благоприятное время для знакомств будет с конца июня и до самого сентября, чтоб найти достойного себе партнера. Для семейных Овнов непростой период ссор и некоторых разладов в семье ожидается с марта по май. Для зачатия детей наиболее благоприятное время будет июнь-июль.

Телец

В течение года позаботьтесь о здоровье своих родителях и почаще навещайте их, так как может быть неважное самочувствие или травмы у одного из них. Одинокие Тельцы имеют все шансы этим летом найти любимого человека. Для решения семейных вопросов и зачатия наилучшим окажется июль и август, но также в этот период могут быть и ссоры на почве ревности.

Близнецы

В мае и июне могут быть серьезные разборки с партнером по браку или по бизнесу. Будьте менее эмоциональны и подходите к делу с холодным умом, так как разногласия можно довести до судов и разделов имущества. Если вам хочется бурю эмоций, романтических свиданий и новых встреч, то активно присматривайтесь к противоположному полу в августе и сентябре. Возможны интриги и романы с коллегами в октябре и ноябре, кто-то там точно к Вам неравнодушен.

Рак

Январь, апрель и июль подойдут для того, чтобы снять розовые очки и решить все спорные вопросы со своим партнером, четко выразить свои желания, чего вы хотите в действительности от отношений. Эти месяцы ярко покажут вам, что за человек находится рядом с вами. Яркие события, любовь и романтические свидания произойдут во второй половине года - с сентября по декабрь. В этот период есть возможность встретить родную душу и близкого по энергетике человека.

Лев

Многие львы и львицы в этом году смогут оформить свои отношения либо заключить выгодный брачный контракт. Январь и февраль будут очень насыщенными в плане эмоций. Скорее всего вам придется сделать выбор до марта. Поскольку много времени вы будете проводить на встречах, то именно здесь могут завязаться серьезные отношения: в феврале, мае, июне и октябре. В ноябре и декабре возможна нездоровая атмосфера дома, придется заниматься домашними делами либо ухаживать за родственниками.

Дева

Январь может начаться с многочисленных свиданий и любовных приключений, для выбора вам будет предоставлен не один кандидат для отношений. Наиболее удачными и счастливыми в личной жизни будет первая половина года - с января по июнь. А вот начиная с ноября и до следующего года могут начаться проблемы: измены, любовные треугольники, расставания, ссоры, разводы и разделы имущества.

Весы

В этом году вы можете рассчитывать на подарки и выполнение разного рода обязательств со стороны своих партнеров и любовников. Февраль и август будет отмечен сильными чувствами. Совместные поездки в январе и июле принесут массу приятных впечатлений. Знакомства, начало отношений планируйте на январь, февраль и апрель.

Скорпион

В январе-марте, сентябре-ноябре могут быть конфликтные ситуации в доме, семье, разделы имущества в результате развода, конфликты из-за увлечений на стороне, с детьми или спорные вопросы из-за детей, разочарования и огорчения в любви. В мае и июне хорошее время, чтоб пойти на компромисс или встретить своего человека. В этот период будет много знакомств как личных, так и деловых. Совместные поездки в июне и августе укрепят отношения или дадут новый виток чувствам. Целый год будет высокий шанс зачать ребенка, если вы этого не хотите, то побеспокойтесь о контрацепции.

Стрелец

С января по март вам будут мешать домашние хлопоты, разного рода беспокойства, негативная информация, связанная с детьми или членами семьи. Также неблагоприятный период для обучения детей, развлечений и увлечений любого рода. С марта по июль большая вероятность столкнуться с изменой партнера или самому быть вычисленным. В этот период могут быть ссоры по делу и без, скандалы в семье и с родственниками, споры по поводу раздела имущества, конфликтные ситуации по недвижимости с партнером или посредником. В апреле, августе и ноябре вероятны сильные чувства, перспективные знакомства и вдохновленная влюбленность.

Козерог

С января может быть неспокойная обстановка в семье, и вам захочется утонуть в иллюзиях страсти на стороне. До середины марта вы будете поглощены романтическими увлечениями, развлечениями, желанием посещать светские мероприятия и вечеринки. Но возможны и неприятности в любовной сфере, ссоры с детьми или любимыми из-за несдержанности, нетерпимости, ревности, грубости. В октябре-ноябре велика вероятность столкнуться с обманом в вопросах партнерства, и в ноябре произойдет разрыв. Интересные знакомства могут быть с марта по июль в поездках, командировках, конференциях и образовательных мероприятиях, выставках, заведениях общественного питания и спортивных клубах либо марафонах.

Водолей

Январь, март-июнь будут насыщенными в плане отношений и влюбленностей. В январе - тайные увлечения и агония любви, в марте - в поездках, в июне - вероятность служебных романов. А вот в июле-сентябре пора подумать о семейных отношения и договоренностях, будет возможность создать свою семью или наладить сложившееся отношения в браке. Для зачатия подойдет период с февраля по май.

Рыбы

С января по апрель могут быть неприятности, негативная информация со стороны или по поводу ваших родственников, так же предательства, клевета и обманы. Февраль, июнь, август, октябрь - благоприятны для того, чтобы встретить своего человека и построить с ним вдохновенные отношения. В июне и сентябре могут быть неистовые скандалы с любимыми, в семье или с партнерами по бизнесу.

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