Маленькие порции и надежда на чаи: врач назвала главные ошибки при похудении

Диеты и жесткое похудение, обвисшая кожа и синяки под глазами, скрупулезный подсчет калорий и предобморочное состояние от недоедания - если вы думаете, что именно так должно проходить похудение, то ваш следующий шаг, скорее всего, - запись к врачу.

Столько таких примеров в моей практике! Когда, после подобных экспериментов, мы разгребаем анемию, синдром надпочечниковой недостаточности, расстройства пищевого поведения, вторичное бесплодие и другие страшилки.

Топ-8 чужих ошибок, на которых рекомендую учиться или принять во внимание.

Резкое сокращение рациона.

Еще вчера - булочки и шоколадки, а с понедельника - гречка и куриная грудка. На этом фоне часто повышается кортизол от голодных стрессов и однообразной еды. Кортизол "сжигает" мышцы, они сдуваются. Такой кардинальный подход в 4 из 5 случаев приводит к срывам и откатам "гори все синим пламенем, а я буду есть пельмешки".

Худеть нужно правильно (фото: pexels.com)

Пищевой рацион менее 1000-1300 ккал в сутки.

Тоже стресс и буйство кортизола. Его высокий уровень усиливает распад гликогена до глюкозы, чтобы поддержать организм. Постоянно высокая глюкоза снижает чувствительность клеток к инсулину и формируется / усугубляется инсулинорезистентность. Замкнутый круг. Также на фоне скудного рациона возникают дефицитарные состояния со всеми вытекающими...

Неправильная структура питания или ее отсутствие.

Когда практически полностью убираются жиры из рациона, когда снижается количество белка, когда человек хаотично ест что попало или сидит только на фруктовых соках. Если нет элементарных знаний о составе еды, о ее влиянии на организм, то сложно делать сразу правильно.⠀

Нет понимания, в каком состоянии организм.

Отсутствует первичная диагностика, как отправная точка к изменениям. Например, человек сидит на диетах, пашет в спортзале, а вес не двигается. Сдает по моей рекомендации лептин, а он много выше нормы. Начинаем корректировать метаболический обмен и, наконец, вес начинает снижаться.

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Бардак в организме.

В безобразном состоянии ЖКТ, нарушен желчеотток и процессы детоксикации. Вот с чего нужно начинать работу! Голодные диеты еще больше усугубляют состояние и ухудшают самочувствие. Часто возникают срывы и бесконтрольный прием лекарств и добавок.