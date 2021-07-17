Маричка Падалко и Лидия Таран обескуражили поступком прямо на работе

Украинские телеведущие Маричка Падалко и Лидия Таран вакцинировались от коронавируса, а прививки получили прямо на рабочем месте на канале "1+1" вместе с другими сотрудниками. Обе до этого переболели COVID-19, и ни у кого из них не возникало сомнений о необходимости получить укол от опасной и коварной болезни.

Падалко, которая болела коронавирусом почти год назад, сделала первую дозу прививки CoronaVac производства Sinovac, а Таран (болела зимой) - Pfizer-BioNTech.

Как отметила Маричка, в ее семье с COVID-19 столкнулись трое из пяти членов - младшую дочь и мужа болезнь обошла.

"Сам коронавирус перенесла терпимо, но с тех пор чаще стали болеть суставы. Постоянно теперь делаю упражнения ЛФК", - рассказала телеведущая о ходе своей болезни.

Падалко призналась, что старается жить "по правилам цивилизованного мира".

"Если "общественный договор" говорит о том, что от пандемии нас спасет вакцинация, я его придерживаюсь. Тем более, на мне ответственность как на ведущей новостей. Я не могу позволить себе рассказывать об одном в эфире, а в жизни делать другое", - подчеркнула ведущая.

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Маричка также сказала, что когда пришла ее очередь вакцинации, в наличии был CoronaVac.

"Он меня вполне устраивает. Более того, я бы его и выбрала, если бы было несколько вариантов. Во-первых, он легко переносится. Я сужу по коллегам и знакомых, которым кололи разные вакцины. CoronaVac и AstraZeneca сделаны по старой технологии, знакомой нашему организму с детства. Pfizer и Moderna - совершенно новые", - говорит она.

Падалко добавила, что в ее окружении уже почти все были вакцинированы. В частности, ее 74-летний отец привился у семейного врача CoronaVac, а 66-летняя мама в университете получила первую дозу Pfizer.

"В моем окружении отрицать необходимость и важность вакцинации от коронавируса считается дурным тоном. Хотя переживания по поводу реакции на вакцины были у всех. Мне кажется, что люди больше ориентируются на знакомых или людей, которым они доверяют, чем на государственные учреждения", - сказала звезда "1+1".

Лидия Таран также ни дня не колебалась относительно целесообразности прививки против COVID-19.

Лидия Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Пошла и сделала не раздумывая. После этого ничего меня не беспокоило. Я работаю на телевидении, поэтому знаю о ситуации в Украине и мире по COVID-19 лучше, чем любой обычный человек. Мне не надо было собирать мнения относительно того, какой вакциной делать - я почти каждый день рассказываю об этом с экранов телевизоров. Я делала Pfizer только потому, что когда пришла к врачу, именно эта вакцина была в наличии", - рассказывает телеведущая новостей.

Она добавила, что после прививки чувствовала себя так же, как и до.

"Просто появилась прививка, которая, надеюсь, меня обезопасит и сертификат, с которым, надеюсь, я когда-нибудь поеду за границу. В моем окружении нет тех, кто отказывается от прививки, наоборот, почти все мои друзья и знакомые уже привиты. Но кто рефлексирует, опасается каких-то осложнений после вакцинации, должен пройти этот путь сам, я не навязываю своего мнения", - говорит Таран.

Лидия Таран на своем опыте знает, что такое болеть COVID-19 (фото: instagram.com/lidiyataran)