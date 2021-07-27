Маша Полякова оправдалась за матерные слова в песнях: "бунтуем против сексизма и эйджизма"

Маша Полякова недавно дала первое выступление вместе со своей панк-рок-группой "Швы". При этом 16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой использовала в песнях матерные слова, что понравилось не всем пользователям сети.

Мать спросила у дочери, против чего она бунтует, и девушка рассказала об этом на камеру, находясь в бассейне на вилле во Франции.

"Мы бунтуем против сексизма и эйджизма. Потому что, например, как показывает сексизм в нашей стране, мне многие написали, почему девочка и матерится? А почему мальчикам можно материться? У них больше свободы или что-то еще такого? Я не понимаю, какой предрассудок, что девушка не должна материться", - заявила Маша.

Она также отметила, что она выступает против эйджизма. В сети ей также многие писали, что ей рано еще выставлять на показ, то что она публикует.

"А в 50 лет мне будет не рано? Будет уже поздно. А в 18 тоже, ты уже взрослая, тебе уже поздно. Когда у нас есть время, что мы можем что-либо делать? Его нет. Тебе или слишком рано, или уже слишком поздно. Получается, что нет правильного времени и возраста, чтобы просто быть собой", - добавила она.

Пользователи сети прокомментировали ее высказывание.