Мила Нитич "взорвала" Голос країни мощнейшим выступлением

Голос країни 2021 в третьем выпуске поразил украинских зрителей выступлениями многих уже известных вокалистов, которые решили "перезагрузить" свою карьеру. Такой шанс использовала и Мила Нитич, которая развернула все четыре тренерских кресла.

Мила Нитич рассказала, что в прошлом году порвала с продюсером Владимиром Бебешко. Пришла потому, что у нее начался новый этап в творчестве и жизни.

"Закончилось все гнило. Сначала вы работаете в тандеме, а потом ты становишься заложником образа. Я хотела уйти, и начались угрозы. Человек, который 10 лет был наставником, просто предал", - рассказала она свою историю.

Нитич сказала, что ее не так обидела невозможность исполнять свой старый репертуар, как то, что человек, который 10 лет был ее героем, разочаровал артистку.

К девушке повернулись все тренерские кресла. Надя Дорофеева и Олег Винник стали первыми, затем к ним присоединились Дима Монатик и Тина Кароль.

"Я люблю красивых женщин", - сказал Винник.

Артист признался, что длительное время знает певицу и пригласил ее в ее команду.

"Ты молодец, что ты не засела дома, обвиняя кого-то. Я хочу, чтобы ты завелась и стала турбо-машиной. Женщина женщину поймет", - нашла аргументы в свою пользу Кароль.

К ней Мила Нитич и пошла.

Мила Нитич на "Голосе країни"

Фаны в комментариях пишут, что поражены ее выступлением:

Мила давно уже должна быть в кресле жюри ! Она супер вокалистка!

Міла Нітіч не потребує представлень. Це світовий рівень, це виконання може потрапити до міжнародних підбірок Голосу.

Певица, которую не надо показывать и говорить, видно сразу что, прима и артистка Украины. Чистый голос и исполнение.

Який голос! Така Людина має сидіти в кріслі, а не півічка Дорофеєва.

Почему она еще не мега звезда? Пиарщики, продюссеры, ало? Невероятная!

Напомним, что Мила Нитич активно делала вокальную карьеру еще со времен "Караоке на Майдане". Там она выступила в 2008-м, позже став финалисткой телепроекта "Шанс".

Потом она завоевала третье место на "Новой волне", участвовала в нацотборах на Евровидение в 2011 и 2019-м годах. В 2011-м году Мила уже была на "Голосе країни", став полуфиналисткой.