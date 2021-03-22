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Мокрый снег с дождем: синоптики рассказали, где будет непогода

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 07:04
Мокрый снег с дождем: синоптики рассказали, где будет непогода Погода в Украине 22 марта будет местами с мокрым снегом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Погода в Украине 21 марта порадует далеко не все регионы страны. В западной части страны будет непогода в виде мокрого снега с дождем. Также снег ожидается на севере и в столице.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западных областях несмотря на мокрый снег с дождем температура воздуха в Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской и Волынской области будет на уровне 4…6 градусов тепла. В Закарпатской и Черновицкой области +5…+7.

В Черниговской, Житомирской и Сумской области снег с мокрым дождем и +4…+6.

На востоке переменная облачность без осадков. При этом температура воздуха составит в Донецкой и Луганской областях +5…+7 градусов. В Харьковской области немного прохладней +4…+6.

В центральной части Украины также без осадков. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской, и Днепропетровской областях +5…+7.

На юге в Николаевской области +5…+7 без осадков. В Херсонской и Одесской областях +4…+6, в Одесской области ожидается дождь.

В оккупированном Крыму дождь +4…+6.

В Киеве в понедельник будет мокрый снег с дождем. При этом температура воздуха составит +3…+5 градусов. Будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с.

Мокрый снег с дождем: синоптики рассказали, где будет непогода

Погодная карта (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, известный синоптик Наталья Диденко дала прогноз на начало недели.

Ранее синоптики рассказали, когда наконец установится теплая погода в Украине.

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