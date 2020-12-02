Морозы и мокрый снег: каким областям приготовиться к нашествию зимы

Погода в Украине в ближайшие сутки будет мерзкая и опасная

Погода в Украине в среду, 2 декабря, ожидается мокрая, холодная и местами даже опасная. Синоптики предупреждают о снегопадах, усилении ветра и ночных морозах, местами до -11 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны снегом и дождем со снегом зацепит Полтаву и Днепр, в остальных регионах – без существенных осадков. Ветер усилится и станет порывистым. Ночью от -4 до -1 градуса, днем ожидается от -1 до +2 градусов.

В южных областях дожди, местами дождь со снегом и мокрый снег. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +3 градуса, днем ожидается от +2 до +5 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +7 градусов.

На севере страны будет идти снег, ветер усилится до штормовых значений. Ночью в регионе от -4 до -2 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

В западных областях похолодает еще сильнее, но осадки не прогнозируются. Дополнительные неприятные ощущения даст сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха составит -6 -4 градуса, во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Закарпатье упадет до -8 -11 градусов. Днем в регионе от -1 до +1 градуса.

В центральной части страны мокрый снег, усиление ветра. Ночью от -3 до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

В Киеве 2 декабря будет идти снег, ветер северо-восточный, до 12 м/с. Ночью -3 -1 градус, днем от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 2 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о морозах в Украине в декабре.

А также рассказывали о том, что погода в начале декабря в Украине будет со снегом и морозами.