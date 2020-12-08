Мощный сибирский антициклон: синоптики рассказали, сколько будем мерзнуть в декабре

Погода в Украине во вторник, 8 декабря, будет холодной во всех областях страны. Ниже всего температура воздуха упадет на востоке страны, а в Закарпатье и на юге пройдут небольшие дожди. Также почти во всех регионах не будет утихать сильный штормовой ветер с порывами.

По данным Украинского гидрометцентра, на востоке страны сухо. Ночная температура воздуха упадет до -11 -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -3 до 0 градусов.

В южных областях небольшой дождь пройдет в Одессе и Крыму. Ночью в регионе от -6 до 0 градусов. Днем от 0 до +2 градусов. В Крыму ночью +1 +3 градуса, днем прогреется до +5 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, ночью температура упадет до -11 -9 градусов, днем ожидается от -4 до -2 градусов.

В западной части страны преимущественно сухо, только на Закарпатье днем пройдет дождь. Ночная температура будет колебаться в пределах -5 -1 градус, днем ожидается от -1 до +2 градусов.

В центральных областях сухо, ночью от -9 до -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -3 до -1 градуса.

В Киеве 8 декабря сухо, сильный ветер. Ночью от-10 до -8 градусов, днем от -4 до -2 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 8 декабря



Как объяснил председатель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook, метеорологическая зима в Украину пришла по календарю и холодные температуры появились из-за мощного сибирского антициклона.

"Поступление холодного и сухого континентального воздуха в условиях малой высоты солнца, когда оно светит, но не греет, короткого светового дня, длительной ночи и ясно неба температуры снизились ночью до 7-10 градусов, днем ​​до 3-5 градусов мороза. Среднесуточные температуры воздуха ниже нормы на 2-3 градусов", - объяснил синоптик.

Он добавил, что в ближайшие дни усиление морозов не прогнозируется, а ближе к середине декабря даже наступит небольшое потепление.

"Во второй половине недели, в связи с изменением восточного синоптического процесса на южный, снова наметится тенденция к небольшому потеплению. С южными ветрами к нам начнет поступать более теплый воздух, температура ночью повысится до 0-5 градусов мороза, днем 0-3 тепла. В ближайшие 10-12 дней похолодания не ожидаем. 12-15 декабря возможны небольшие осадки с гололедными явлениями. Одеваемся теплее", - спрогнозировал Постригань.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни.

А также рассказывали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.