Можно всей семьей: нутрициолог рассказала, как легко провести детокс в домашних условиях
Слово детокс в весеннее время слышно со всех сторон. Но далеко не все понимают, что стоит за понятим "детоксикация организма". Оказывается, чтобы провести ее в домашних условиях, просто-напросто нужно выбросить из меню определенные продукты.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Детокс и гормональный баланс
Гормональное здоровье напрямую зависит от 3 китов:
- правильная микрофлора,
- своевременное и регулярное опорожнение кишечника,
- здоровая печень.
Именно детокс в любом его проявлении прекрасно справляется со всеми тремя задачами: восстанавливает микрофлору, помогает работе печени, помогает избавиться от застоев в кишечнике, которые иногда копятся там годами, отравляя нас изнутри и приводя к усталости и гормональным дисбалансам.
Нутрициолог назвала один-единственный продукт от целлюлита
Ежедневный стул может ни о чем не говорить. Ко мне обращалась женщина с диареей, у которой при обследовании обнаружили много застоев в кишечнике! Поэтому детокс - это наше все.
Чем больше зелени - тем лучше (фото: pexels.com)
Как провести детокс самостоятельно:
Можно всей семьей просто на 5-14 дней убрать из меню такие продукты:
- кофе и черный чай, пуэр,
- все сладости (максимум - 1 фрукт в день),
- красное мясо,
- птицу,
- алкоголь,
- все мучное,
- все продукты с глютеном,
- все крупы,
- все молочное,
- все полуфабрикаты.
Что остается:
- зелень - чем больше, тем лучше,
- 1 фрукт в день,
- орехи и семечки (не более 3 горстей в день),
- все овощи (и даже с высоким ГИ) - чем больше, тем лучше,
- рыба, морепродукты и яйца (не более 250 грамм в сутки или 2 яиц),
- все бобовые,
- все масла холодного отжима и авокадо,
- вода и любой травяной чай без кофеина.