Мюли, балетки, городские шлепанцы: какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021
Жаркий сезон 2021 не ограничивает ни любителей каблуков, ни тех, кто предпочитает обувь на плоском ходу - и то, и другое будут актуальными.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Аня Рыбкина.
"Если честно, я уж и не знаю, что в этом сезоне противопоказано. Носить можно все, что вам удобно и комфортно. Определенно, есть откровенно устаревшие модели, но они, как правило, ни в какие времена не отличались красотой и изяществом", - рассказала стилистка.
Какая обувь на плоском ходу в тренде в 2021
- Мюли - классика, если нужно отправиться на более-менее серьезную встречу или заехать в офис.
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Домашние тапочки и все, что их напоминает, обуваем смело, тренд - значит, тренд.
- Обувь со шнурками, завязочками и всяческими плетениями.
- Балетки снова вернулись, кто скучал?
- Модель балеток, которая особенно актуальна.
- Городские шлепанцы, удобно и стильно.
- Лоферы и мягкие мокасины носят в этом сезоне как с носками, так и без носков.
Какую обувь на плоском ходу выбрать для лета 2021 (фото примеров: instagram.com/stylebox_page)
Напомним, стилист показала, какие приемы в одежде сильно дешевят образ - не стоит так делать.
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