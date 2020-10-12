Накроет сильными дождями: синоптики рассказали, где будет непогода

Погода в Украине принесет дожди в некоторые области

Погода в Украине сегодня, 12 октября, принесет в западные регионы страны дожди. При этом сильные ливни начнутся 13 числа. В остальной части Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 20…22 градусов тепла.

О том, что ожидаются дожди, свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 12 октября (фото: meteo.gov.ua)

Дожди пройдут в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Львовской областях. Также под дождем окажется Ужгород. Температура воздуха здесь составит от 15 до 18 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров за секунду.

Погода в Украине 13 октября (фото: meteo.gov.ua)

На Севере без осадков. Воздух прогреется до +18 градусов. На Востоке страны также без осадков, но будет теплее - +20... 22 градуса. В центральной части Украины дождей не будет. При этом также будет тепло – до 22 градусов.

На Юге теплее всего. В Херсоне +22… 24 градуса, в Одессе - +20... 22, в Николаеве - +21… 23.

В Киеве сегодня также без осадков. Днем температура воздуха составит 19…21 градус тепла, а ночью – 11…13 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров за секунду.

В аннексированном Крыму также без осадков. Днем на полуострове воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Напомним, синоптики предупредили о заморозках, которые придут в Украину под конец октября.

Ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине.