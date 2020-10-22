Как наладить сон: 7 простых и эффективных советов от эксперта

Следуя им, можно вернуться к отпимальному режиму

Здоровый сон – одна из главных составляющих хорошего самочувствия, прекрасного внешнего вида и жизненного тонуса. И наладить качественный режим полноценного отдыха не так сложно. Нутрициолог и специалист по аюрведе Надя Андреева составила список простых правил, основанных на этой древней науке. Следуя им, можно легко устранить бессонницу и почувствовать прилив сил.

Наладить здоровый сон легко (фото: pixabay.com)

Один из самых простых способов и действенных способов для качественного сна – это легкий самомассаж с втиранием масла в кожу головы, суставов и стоп ног. Для самомассажа можно использовать кунжутное, кокосовое масло или масло Брахми и легкими массажными движениями втирать его в течение нескольких минут. Рекомендуется также слегка нагреть масло перед применением.

"Я понимаю, что не каждый вечер получится применять этот совет для массажа головы, но вы можете делать такой массаж утром, перед тем, как собираетесь мыть голову. Попробуйте, и вы почувствуете, как эффективно действует этот способ. Массаж стоп и суставов вы можете делать каждый вечер", – советует Надя. Выпейте чашку теплого миндального молока со специями перед сном. В молоко можно добавить щепотку (1/8 чайной ложки) порошка мускатного ореха и кардамона, что не только добавит к молоку приятный пряный вкус, но и сделает его более эффективным. Съешьте ужин, который включает теплую, влажную, заземляющую пищу. Это могут быть: запеченные корнеплоды, пара ложек любимой крупы с тушеными овощами, суп-пюре из бобовых и овощей. Воздержитесь от сухих или сырых (не подвергшихся тепловой обработке) продуктов. Также избегайте холодных напитков со льдом. Составьте себе ежедневный распорядок дня с определенным временем подъема и отхода ко сну (и придерживайтесь его!). "На самом деле это один из самых важных советов для того, чтобы сбалансировать вата дошу, дисбаланс которой как раз приводит к некачественному сну», – рекомендует Андреева. Проговорите себе (в уме или вслух) положительные аффирмации. Избавьтесь от негативной мысли "Я не могу заснуть". Позитивные аффирмации могут быть такие: "Я сплю, как дитя. Я сплю очень крепко и хорошо. Мой сон дает отдых и восстановление моему телу". Попробуйте направленную релаксацию перед сном. Для более продвинутой релаксации Надя Андреева советует практику Йога-Нидра. Травы при бессоннице. Прежде чем применять травы, Надя советует попробовать предыдущие пункты. Также не стоит пить травы на постоянной основе, а начать стоит с одной. К тому же их не нужно совмещать в один день с молоком со специями.

Ромашковый чай не содержит кофеина и является традиционным средством при бессоннице.

Корень валерианы прекрасно снимает стресс и способствует релаксации. Он продается в виде чая или капель в большинстве магазинов здорового питания или в аптеке.

Ашвагандха – замечательное средство для успокоения нервной системы, особенно если вы почувствовали стресс во время дня.

И еще несколько советов для крепкого сна:

Исключите использование гаджетов с синими экранами за 2 часа до сна. По возможности купите очки с защитой от синего экрана.

В спальне должно быть прохладно (необходимо проветривать, выключать отопление).

В спальне должно быть темно (нужны темные шторы или маска на глаза).

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