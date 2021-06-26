Напуганный Горбунов показал видео с самолета в аэропорту Львова: "качает, как маршрутку"

Юрий Горбунов и Катя Осадчая оказались "заложниками" сильнейшей непогоды во Львове , разбушевавшейся 25 июня. Звездные ведущие и счастливые супруги тогда приземлились в аэропорту, и просто не могли выйти из самолета, который после непростой посадки раскачивало порывами ураганного ветра.

Хотя шоуменам пришлось очутиться в эпицентре стихии, они не потеряли чувство юмора, и даже сравнили тряску на борту самолета с ощущениями в маршрутке, где тоже может изрядно потрепать дорожная "турбулентность".

"Приземлились во Львове... И нас сейчас так колбасит, потому что на улице страшнейший ураган. Качает самолетом так, будто бы мы едем в автобусе по каким-то ямам... И это не смешно. Хорошо, что мы приземлились", - говорит Горбунов.

Вот так Катя Осадчая и Юрий Горбунов готовились к вылету во Львов... (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие продемонстрировали ситуацию на видео, а также показали в иллюминаторе, как ливень заливал взлетную полосу, и "ушатывал" стоящий рядом другой самолет во Львовском международном аэропорту "Данила Галицкий".

"Вот она, стихия!! И ничего не поделаешь!! Львовское лето рулит! Самолетом реально качает! И все это началось через минуту после нашей посадки, которая была тоже не простой! Самолетом бросало как бабочкой!! Пилоту - браво!!" - поделился Горбунов впечатлениями о воздушном путешествии в ненастье.

Видео: а вот так Горбунову и Осадчей "подфартило" прилететь во Львов как раз в бурю 25 июня

Кстати, ведущие - не единственные знаменитости, которые столкнулись с ненастьем во Львове в тот день. Так, в комментах к публикации певица Наталья Могилевская отметила, что в это время тоже пришлось застрять из-за непогоды - она как раз собиралась из Львова в Киев, но буря внесла свои коррективы в планы звезды.