Настоящая зимняя сказка: какой будет погода в Украине в первый день зимы

Синоптики прогнозируют выпадение снега, но в небольших количествах

Погода в Украине в первый день зимы, 1 декабря, будет снежной и солнечной. При этом в ночное время в нашей стране, по данным синоптиков, ожидается морозная погода. Минимальные показатели тепла достигнут -9 градусов, предупреждают специалисты Украинского гидрометцентра. Также свой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Как уточняется в прогнозе Укргидрометцентра, в течение всего дня в центральных, северных и восточных регионах уровень тепла будет держаться примерно на одном уровне -1… +2 градуса. На юге страны будет традиционно теплее - +1… +6 градусов. На Крымском полуострове до +5… +7 градусов в дневное время.

Ночью в Украине ожидаются морозы. Самыми сильными они будут на западе нашей страны, где столбики термометров опустятся до -9… -3 градусов. В центральных и северных областях – -4… 0 градусов. На востоке морозов сильнее чем -3 градуса не ожидается. При этом на юге страны даже в ночное время будет "плюсовая" температура – 0-4 градуса выше нуля.

Также синоптики предупредили об осадках в Украине. Так, 1 декабря снег ожидается в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. На остальных территориях – солнечная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 1 декабря (карта: meteo.gov.ua)

В первый день зимы, 1 декабря, погода будет холодной из-за атмосферного фронта, нависшего над нашей страной. Но в западных областях на небе можно будет увидеть солнце, которое порадует своим светом. На остальной территории нашей страны будет царить влажная и холодная температура с серостью на небе, пишет синоптик Наталка Диденко.

На юге и востоке страны 1 декабря ожидается сильный ветер. Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около 0, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью в западной части страны будут морозы, в Прикарпатье ожидается до -5-11 градусов.

Ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на первые дни декабря.