Настя Каменских призналась, что мечтает о ребенке

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, рассказала, что мечтает о ребенке.

Об этом она поведала в блиц-интервью украинскому блогеру Олегу Машуковскому в Instagram.

Настя сообщила в коротком интервью, что ей никогда не было стыдно за свои поступки. В разговоре с Машуковским она отметила, что постоянно мечтает. Основным желанием артистки является получить Grammy. Но это еще не все.

"Но вообще, если честно, я мечтаю о ребеночке", - рассказала Каменских.

Исполнительница отметила, что они с Потапом еще не думали над именем первенца, но им очень этого хочется.

"Мне все равно кто это будет, мальчик или девочка", - призналась певица.

Также Настя рассказала, что у нее вскоре выйдет новый альбом, в котором будет много рэп-композиций.