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Настя Каменских "украсила" спавшего Потапа и запачкала постель

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 21:09
Настя Каменских "украсила" спавшего Потапа и запачкала постель Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских показала, какую оригинальную временную татуировку сделала мужу пока он спал. Известная украинская певица украсила предплечье Потапа картинкой, которая символизирует любовь, успех и музыку.

Видео певица опубликовала в Instagram stories.

Временное тату оказалось нестойким и его следы остались на постельном белье. Артистка отметила, что постельный комплект испорчен.

Напомним, Настя Каменских накануне 8 марта выпустила новую танцевальную песню "Девочки рулят". При этом она пообещала порадовать поклонников не менее красочным и провокационным клипом на песню.

Данная композиция из нового альбома певицы, который называется "Красное вино". Он выйдет в свет в конце весны.

Ранее Каменских рассказала о вредных привычках и назвала топ правил домашнего ухода. По словам артистки, в ней иногда просыпается всем знакомая лень, но певица работает над этим и быстро искореняет "вредную привычку".

Бороться с ленью ей помогает четкий план, график, много задач, которые держат звезду в активном режиме. Самая лучшая мотивация - это четко поставленная цель. При этом Настя признает, что иногда нужно сделать небольшую паузу и передохнуть.

Также она советует научиться себя хвалить даже за небольшие достижения.

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