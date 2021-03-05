Наталья Могилевская перебралась в стильный дом на берегу Днепра: несколько спален и терраса

Украинская певица Наталья Могилевская переехала в двухэтажный дом на берегу Днепра, находящийся прямо на первой линии. Долгое время звезда обитала в центре Киева, но сейчас выбрала для себя быть поближе к природе.

Наталья перебралась на дачный массив Левого берега Днепра еще осенью 2020 года. Теперь у нее двухэтажный, экологичный домик из дерева, который оснащен солнечными батареями.

В котедже есть кухня-гостиная, зал для музыкальных репетиций, несколько спален на втором этаже и уличная терраса. Ее украшают китайские фонарики и полотно с изображением Ганеши (индийский бог изобилия с головой слона - Ред.).

В этом доме живет Наталья Могилевская (Скриншот из видео)

Дворик возле дома достаточно небольшой, всего несколько соток. Есть на территории гараж на одно авто и лужайка. Судя по всему, этого для Натальи вполне достаточно, ведь она живет одна с собакой.

И хоть новый дом певицы стоит прямо на берегу, персонального пляжа или личного выхода к воде у нее нет.

Отметим, что по документам из реестра этот дом не значится в собственности певицы. Можно предположить, что она его снимает.

К слову, в выписке значится, что у Натальи есть две соседние квартиры в "сталинке" на Шелковичной, где она и проживала много лет.

Также артистка владеет вип-апартаменты и тремя гаражами в клубном доме на Мичурина. И еще три квартиры певицы разбросаны по разным районам Киева: Позняки, Лыбедская, Лукьяновка.

Наталья Могилевская переехала в дом на Днепре