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Навалит снега и дождя: синоптик рассказала, когда в Украине испортится погода

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 06:30
Навалит снега и дождя: синоптик рассказала, когда в Украине испортится погода Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре сильно поменяется с приходом атмосферных фронтов, которые принесут снегопады и дожди.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, которым она поделилась в Facebook, погодная ситуация изменится уже 23-25 декабря. Причем меняться в этот период будет не только интенсивность осадков, но и температура.

Что касается понедельника, 21 декабря, то особых новшеств в синоптическом плане этот день не принесет.

"Влажный, облачный, но без серьезных осадков. Только на юго-востоке, в Приазовье, будут выпадать мокрый снег и снег, возможна гололедица, на дорогах будет скользко", - пишет Диденко.

Что касается температуры сегодня, то она особо не поменяется. Днем -1... +2 градуса. А на Востоке и Запорожье до -3 мороза.

Навалит снега и дождя: синоптик рассказала, когда в Украине испортится погода

Погода в Украине 21 декабря (скрин: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в понедельник также без существенных осадков, температура днем от 0 до +2 тепла.

А вот "на неделе погода покажет характер", прогнозирует Диденко.

"23-25 декабря западные, северо-западные атмосферные фронты бесцеремонно вытолкают восточный антициклон с нашей территории и наваляют снега и дождя", - пишет она.

Сначала будет снег, потому что 22-24 декабря похолодает, а на Востоке даже до -10... -12 градусов ночью. В конце недели потеплеет, поэтому осадки превратятся в дожди.

Ранее сразу несколько синоптических ресурсов рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год, и будут ли праздники со снегом.

Кроме того, специалисты рассказали, как правильно вести себя во время гололеда, чтобы не травмироваться.

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