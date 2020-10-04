Неделя будет судьбоносной: гороскоп для всех знаков Зодиака с 5 по 11 октября

Гороскоп на октябрь гласит о том, что второй осенний месяц станет очень насыщенным, активным и богатым на различные сюрпризы. Возможны кардинальные изменения в личной жизни, неожиданные предложения о работе и путешествия.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в период с 5 по 11 октября, и кому звезды сулят кардинальные и судьбоносные события. Об этом говорится в прогнозе астролога Василисы Володиной, пишет SlovoFraza.

Овен

На этой неделе Овнами может завладеть ревность, и они будут нарушать личное пространство близких людей, ставить им палки в колеса. Не стоит сильно давить на вторую половину и своих родных. В работе получится достигнуть взаимопонимания с людьми, и это будет способствовать повышению дохода и авторитета. Удачное время для поиска новой работы.

Телец

Звезды сулят Тельцам большой финансовый успех, который позволит выгодно продать, купить, достичь новых высот. Нестандартный и творческий подход поможет в любовной сфере или в поиске второй половинки. Стоит обратить внимание на здоровье и энергетику, постараться бережнее к себе относиться и более тщательно спланировать свои дела.

Близнецы

Возможны преграды, но звезды и планету помогут со всем быстро и легко справиться. Есть большой шанс кардинально поменять свою жизнь. Близкие люди могут выражать недовольство из-за каждой мелочи. Постарайтесь воздержаться от ссор и конфликтов. На выходных уделите время своим близким, постарайтесь с ними отдохнуть на природе. Создайте приятную обстановку дома.

Рак

Начало недели начнется с решения проблем в семье, с близкими. До вторника все вопросы нужно закрыть, чтобы не отпугнуть удачу личного характера. Наступает идеальное время для новых начинаний, шопинга, финансовой активности. Возможны знакомства с более продвинутыми и развитыми людьми. Стоит уделить время своему собственному росту, чтению, обучению, изучению языков.

Лев

Финансовая сфера выйдет на первый план, но не стоит ожидать большой продуктивности в этом вопросе. С 5 октября постарайтесь избавиться от всего лишнего, почистите дом от хлама и ненужных вещей. Удалите спам в почте и социальных сетях, в компьютере. В романтической сфере Львов ждут приятные и неожиданные сюрпризы. Вторая половина забудет о ссоре и внезапно появится на пороге, а одиноким звезды сулят встречу с человеком, который сразу понравится.

Дева

Постарайтесь больше общаться с позитивными людьми на этой неделе, впитывайте от них необходимые знания и стремления. Вам этот опыт очень пригодится в будущем. Постарайтесь достичь внутренней гармонии, будьте добры к окружающим, прощайте им слабости. Вам предстоит избавиться от всех внутренних противоречий и хлама, который вы накапливали последние месяцы. Не ввязывайтесь в споры и негативные ситуации.

Весы

Планеты и звезды будут полностью на стороне Весов на этой неделе. Можно мечтать, планировать будущее, можно преуспеть в финансах и любовной сфере. Достаточно будет просто поверить в себя и свои силы. Ближе к 10 октября появится желание побыть в уединении и не стоит от него отказываться. Прислушивайтесь к интуиции, чувствам, обращайте внимание на мелкие знаки судьбы. Небольшие поездки будут удачны с 5 по 8 октября, в длительные путешествия пока отправляться не стоит.

Скорпион

Понедельник будет сложным днем, возможны эмоциональные проблемы и внутренний диссонанс, так как планеты и звезды станут очень активными. Могут появиться новые блоки и барьеры в сознании и от них нужно побыстрее избавиться. Не стоит искать виновных в своих ошибках и проблемах, не перекладывайте ответственность на других людей. Это грозит ссорами и потерей уважения. Прислушайтесь к советам коллег и родственников.

Стрелец

В ближайшие дни вам будет казаться, что удача от вас отвернулась, нельзя поддаваться страхам и сомнениям – это приведет к проигрышу. Настройтесь на позитив и будьте готовы к тому, что после бури наступит затишье. Любые трудности – часть нашей жизни. Избегайте страхов и фальши, постарайтесь адекватно воспринимать все, что происходит сейчас и не бойтесь воплощать новые идеи.

Козерог

Вами овладеет ревность, страх, зависть и это приведет к сложностям в любви и работе. Подавляйте потоки негативных эмоций и мыслей, не срывайтесь на окружающих по пустякам. Восстановить баланс поможет романтический вечер, общение с близкими друзьями. Спланируйте что-то грандиозное, наслаждайтесь моментом здесь и сейчас. Любая инициатива в любви или делах гарантирует успех, не ждите у моря погоды – действуйте.

Водолей

Остерегайтесь завистников и врагов, не беритесь за работу самостоятельно, без помощи надежных друзей. Собственные идеи продвигайте самостоятельно, без вмешательства и поддержки. Вторая половина недели будет удачна для дорогих приобретений – оплатите долгожданный отпуск, купите машину или недвижимость. Принимайте решение на холодную голову и спланируйте покупку заранее.

Рыбы

В начале недели возможен энергетический спад, который негативно повлияет на самочувствие и продуктивность. В любовной сфере возможен некоторый спад, но удача восполнит это в рабочей сфере и деловой. Возможны внезапные поступления денег, повышение мотивации и вдохновения. Неделя будет важной для тех, кто имеет в работе дело с цифрами.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 5 по 11 октября.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака обязательно повезет в финансовой сфере в октябре 2020 года.