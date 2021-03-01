Никиту Добрынина заметили на съемках российского "Холостяка"

"Холостяк 9" Никита Добрынин был замечен на съемках нового сезона российского шоу "Холостяк". Украинец стоял вместе Тимати, который стал главным героем проекта.

На снимке также видно и других люди, которые задействованы в съемке шоу. При этом неизвестно, что именно делал там Добрынин. Вероятно, все станет известно только после премьеры проекта.

Напомним, жена Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала подписчикам, когда они с мужем ожидают появление на свет первенца. Во время вопросов одна из поклонниц написала, что мальчики преимущественно получают мамины гены. Девушка отметила, что думала, что ее сын будет похож на папу, но вышло наоборот.

Даша ответила, что в июле проверит. Из этого ответа стало ясно, что она станет мамой в июле 2021 года.

Ранее Добрынин рассказал, что изначально его мама Елена Полищук была против его решения идти на проект. Женщина рассказала, что ей сначала не понравилась идея искать свою судьбу на телешоу, и она была настроена скептически.

Отметим, что шоу "Холостяк 9" с участием Добрынина состоялось два года назад. Тогда Никита был уверен, что мама поддержит его идею. Однако Елена Николаевна, когда услышала, что сын собирается стать главным героем реалити-шоу, начала его отговаривать.